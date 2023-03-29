日本設計師YOSHIROTTEN　以圖形為切入點感知世界｜亞洲藝術新星

【亞洲藝術新星100】日本盛產平面設計大師，在紙媒盛行的年代，從雜誌、海報、產品包裝、封面設計等等，都能夠見到獨特的一套日本設計美學。以至是當下我們的生活逐漸與虛擬世界接軌，平面設計並不局限於平面，今回介紹的著名日本平面設計藝術家YOSHIROTTEN，涉足跨媒體創作向來擅長以圖像說故事，他的獨特設計美學大家定必曾經見過，近日在東京舉行大型展覽，是一個可以近距離感受其最新作品的難得機會。



YOSHIROTTEN（圖片來源：YOSHIROTTEN個人網站 www.yoshirotten.com）

YOSHIROTTEN出生於1983年，是現時紮根於東京的平面設計師及藝術總監，曾為多個大型及時尚品牌合作，設計範疇還包括動態作品、空間設計和音樂等，其實他的名字正是與音樂有關。在東京工作之前，他曾與朋友組織地下音樂活動，而且是音樂團隊Y.A.T.T.的一員，擔任DJ的角色，音樂成為了啟發他創作的重要靈感。他最喜愛的樂隊為英國Punk Rock樂隊Sex Pistols，於是參考了樂隊主音Johnny Rotten的名字，成為了他在設計界所用的「藝名」。

《EASTEAST 2023》（圖片來源：YOSHIROTTEN個人網站 www.yoshirotten.com）

乍看YOSHIROTTEN的作品，可以體會到濃厚的未來感，發掘出紮實的平面設計功力，蘊含了一些上世紀包浩斯設計的味道，用色及氛圍又帶有一些日本City Pop的感覺。他的平面創作往往能夠從圖形、拼貼、排版和整體空間感，賦予強烈的辨識度及獨特性，深深吸引著觀者的眼球。他特別喜歡的拼貼手法，可以透過不同主題的相互碰撞，產生出新的元素，從而加強傳達信息的能力。作為新生代的設計師，過去一些大師對他產生重要的啟發作用，例如活躍於50年代的拼貼藝術家Toshiko Okanoue，至於美國設計師Herb Lubalin則在字體設計方面為他帶來強烈的衝擊和靈感。

SHIBUYA MODI - SUN（圖片來源：YOSHIROTTEN個人網站 www.yoshirotten.com）

《GINZA SIX-WARMEST WISHES》（圖片來源：YOSHIROTTEN個人網站 www.yoshirotten.com）

YOSHIROTTEN別具辨識度的設計深受各大品牌歡迎，時常獲邀擔任店舖及Pop-up Store的空間設計。在進行設計工作時，他會思考三維空間的體驗到底是甚麼一回事，與平面設計不同，空間設計有更多更複雜、全面、多元化的元素，人們的五感被打開，每一環都不容忽視，在處理好三維空間設計之後，他卻又會重新設計出平面的版本，從而有所昇華。整體來說，他的設計是目標為本的，先要考慮如何藉由設計去提升品牌的知名度；當人們在網上世界見到作品時，如何可以震驚到人們的眼球，吸引世人的目光，甚至令人看得好奇或愉快。然後再用不同的手法或媒介去達成這些目的。

更多過往品牌合作及作品：

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即將在4月1日於東京國立競技場舉行的大型展覽名為《SUN》，是次展覽佔地多達2,000平方米，將會透過大量的大型屏幕呈現出YOSHIROTTEN設計的作品。是次的創作始源於2020年疫情開始之際，他堅持每日用數碼方式作畫，維持一年終於完成了365件作品，透過太陽圖形、色彩的運用，結合視覺效果及音樂而表達對於當下的想法及情感。YOSHIROTTEN對於疫情有感而發，人們開始習慣以虛擬方式取代現實的接觸，他相信隨著科技的進步現實與虛擬的界限會愈來愈糢糊，即使眼見不為實，也會腦補出現實感，所以他希望觀眾可以透過他的圖形設計去感知現實與虛擬，並習慣以適合時代的方式去呈現和欣賞藝術。