曾登上紐約時報9頁版面　John Yuyi身體變成遊樂場｜亞洲新星100

【亞洲藝術新星100】論時下最當紅台灣藝術家，John Yuyi絕對榜上有名。作品曾登上紐約時報九頁版面，更被福布斯選為「30 Under 30」其中一員。



John Yuyi通過紋身貼紙等不同媒介創作，通過身體對社交媒體和消費文化進行反思，作品直接新奇卻也直接了當，那麼她最初是如何開始創作？



John Yuyi原名江宥儀，畢業於台灣實踐大學服裝設計系。其創作生涯開端稱得上機緣巧合，她在大學時得到機會到知名設計師Jason Wu工作室實習，過後便產生留美想法。由於申請簽證需要藝術家作品累積，她才開始了第一個連體泳衣系列創作，沒想到作品大受歡迎火速售罄。

她將人面印刷到泳衣上，穿著者有如作品延伸一部分。她指不會把自己定義為以為設計師，因為她未必能設計一整個成衣系列，而作品本身也融合了她攝影作品，是遊走在兩者之間產物。

她的作品聚焦身體，尤其是不同感官部位，如眼睛、鼻子和嘴巴。她將一些社交媒體相關圖案製作成紋身貼紙，Twitter、Facebook上點贊人數、頭像、轉發標誌便移植到模特面上，將社交媒體變成人體另一層皮膚。她將網絡上文字貼上模特身上，再將她們的臉上載社交媒體，儼然形成一種永續循環。這個系列名為「Face Post」，很快在IG上大受歡迎，更成功邀請人氣模特兒水原佑果和Julia Ab參與。

後來水原希子在Amazon的個人節目也邀請她合作，她用同一手法，在水原希子身上貼滿Photoshop圖標，在她身上實時將其皮膚液化、放大眼睛、改變唇色，製作成4分鐘影片《How to Photoshop Kiko》。

她常用臨時紋身創作，貼上的地方卻不止人體。她曾將紋身貼紙轉印到香煙、豬肉和光碟等物品上，短暫地改變物體屬性，讓現成物帶上另一層深意。其裝置作品《我樹著打給你 I Tree to Call You》便是使用了一顆真樹進行創作，在樹葉上貼上超過4500張紋身貼紙，內容全是她和前男友以及朋友之聊天紀錄，不起眼的植物便變成她個人心情筆記。

以社交媒體為題，也在社交媒體成名，個人風格強烈，當遇到相關題材便很容易想到她。2018年紐約時報進行社交媒體專題報導時，便找到John Yuyi進行創作，將其作品印上9頁大版面。她在同年入選FORBES「30 歲以下 30 位傑出創業家」，更被《i-D》稱為「藝術界Willy Wonka」，可謂媒體寵兒。作品很快引來各大品牌注意，Gucci曾邀請她參與 #TFWGucc系列創作，讓她成為首位與Gucci合作的台灣藝術家，早前她亦為miumiu宣傳22年春夏系列。

John Yuyi常在Instagram更新作品，有興趣的讀者不妨到她IG帳號多作了解。