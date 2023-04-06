專訪｜最佳設計品牌大獎得主Dorophy Tang：將民族文化帶入主流

設計在各種領域中都擔當重要的元素，可以提高產品或服務的價值、用家體驗和創造力，獨具慧眼的設計師，還能夠將一些滄海遺珠琢磨出來被大眾欣賞得到。在設計界有一些舉足輕重的比賽和獎項，在讚揚出色的設計同時，亦讓大眾能夠了解到好的設計如何改變世界。



A Shoppin’ Baby民族系列「民族娃娃」（圖片由受訪者提供）

今年是香港設計師協會成立50周年，由協會主辦的「Brand Design Award 最佳設計品牌大獎 2023」亦於近日出爐，其中本地藝術家鄧卓越（Dorophy Tang）憑著其標誌性IP「A Shoppin’ Baby」奪得「Hall of Fame Award 殿堂品牌設計大獎」，我們找來Dorophy細說十五年來「A Shoppin' Baby」的發展，還有她即將迎來的龐大企劃。

著名香港設計師靳埭强博士及Dorophy Tang（圖片由受訪者提供）

土生土長的Dorophy是香港理工大學產品設計系的畢業生，初入設計界便入選「40 under 40亞洲年輕設計師」，她擅於將一些具有傳統價值的文化與工藝轉化為平易近人而又引人注目的角色， 自2008年創造出來的「A Shoppin' Baby」便是基於傳統剪紙和年畫的概念而萌生出來的。由於熱衷於傳統工藝及本土文化，曾將青花瓷、冰室文化等元素注入現代美學，融入形象百變的「A Shoppin' Baby」，蘊含著深厚的文化精神。至於最新的企劃便是以中華56個民族的元素為基底，將之糅合出「民族娃娃」系列，為了汲取原汁原味的民族文化，Dorophy目標走訪56個民族，了解當中蘊藏的種種文化魅力。

A Shoppin’ Baby民族系列「民族娃娃」（圖片由受訪者提供）

Dorophy Tang過往作品：

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不只是IP、角色，而是文化

問及是次的得獎感受，Dorophy指出除了是一份肯定，更是象徵了15年來的累積成果，原來她畢業後的第一份工作，是處理關於北京奧運吉祥物IP的項目，從而啟發出一個想法，推廣自己的文化，先要有自己的IP，正是「A Shoppin' Baby」的誕生原因。「A Shoppin' Baby」成為了一個很好的載體，憑著身處於香港這個中西現代流行文化的交匯之處，將傳統文化經典變奏重塑，自此受到多個品牌青睞，例如與adidas、Disney、Lee、Starbucks、Swatch、Lomography以至是聯合國兒童基金會和世界自然基金會等等。

由於熱衷於傳統文化，Dorophy想要發掘出更多值得讓更多人欣賞的、已存在的資源，直到她接觸到歷史悠久的民族文化之後，更加奠定了她的想法，但令她有更大的動力去推行這個項目，還是直到她親身拜訪過這些民族匠人之後：「他們窮一生甚至幾代人的精力，去傳承這些民族傳統工藝，可惜的是如果他們的生計無以為繼，難以保留下來，所以這些非物質文化遺產是需要更大的關注以及保護的，最直接的方法，就是讓大眾直接看得見。」

非物質文化遺產是需要更大的關注以及保護的，最直接的方法，就是讓大眾直接看得見。 Dorophy Tang

大理白族的紮染（圖片由受訪者提供）

非物質文化遺產消失？

世界各地致力保護非物質文化遺產，然而也會面臨有心無力的狀況。了解過民族工藝之後，Dorophy發現原來一些民族的每家每戶都有自己獨有的工藝文化：「他們有各自的風格，處理手法各盡不同，所以我們不能概括地理解每一個民族，而且如果沒有人去突顯出這個價值，這些獨有、細緻的文化便會慢慢消失。」結果Dorophy思考出來的方法，就是將民族文化變成主流文化的一部分，先讓大眾能夠注視，繼而吸引人們親身去了解，促進可持續發展。

銀川的國家級非遺傳承人剪紙藝術家伏兆娥老師（圖片由受訪者提供）

Dorophy先後到過寧夏、大理，今年還會到訪貴州及西藏，整個企劃目標在3年內可以走訪56個民族，將他們的工藝文化帶到大家眼前。不過，56個民族各有特色，將之融入「民族娃娃」面臨怎樣的挑戰？「這個項目推行了兩年，當中大部分的時間皆為資料搜集，要將不同的民族風格抽絲剝繭，融入現代手法的設計系統並不容易。」但與其停滯於思考階段，倒不如先行動，再從中吸收專家及觀眾的意見。於是Dorophy先後在中環海濱、深圳南頭古城開設個人展覽，後者更邀請了來自北方民族大學的管理層、專家學者前來參觀，最後達成聯合中國各地民族高校的合作意願，藉著與民族間的直接聯繫深化「民族娃娃」的文化特色。

Dorophy Tang在深圳南頭古城的個人展覽（圖片由受訪者提供）

將傳統文化帶入主流

15年來的變化，除了催生出「民族娃娃」，亦令Dorophy了解到文化與傳播媒介密不可分的關係。要將傳統文化帶入主流，首先要掌握主流受眾的平台，所以接下來的時間，「民族娃娃」還會以動畫甚至游戲等媒介去呈現，以進一步開發這個系列的藝術可能性：「目前已有圍繞該系列的動畫項目正緊密籌劃中。該項目由曾開發《狼行者》以及引進《至愛梵高》兩套奧斯卡最佳動畫提名電影的內地資深動畫製片人楊瑩發動，並會與美國動畫團隊合作開發，將會在海內外的串流平台及各地電影院上架。」

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主流與非主流，文化從來並非簡單的二元對立，每個時期都會有相應的設計趨勢，其實主流有時亦會顯得單一。「民族文化帶來的新衝擊是多元化，將之帶入主流平台會產生相互影響。例如早陣子時興的像素化風格，其實與傳統工藝十字繡不謀而合，可見得潮流文化與民族文化是可以相融合的，而且更會多一重文化價值；又例如我從大理白族匠人身上了解的紮染技術，又是一種獨特的藍染形式，我們眼中看似古舊的民族文化與潮流只有一步之遙，只要我們跨出了這一步便可以見到莫大的潛在價值，而且一些本質相似的形式早已被世界所認受。」