多元體裁溫馨小品《金耳山奇遇記》親情故事更有科幻穿越｜開卷樂

金耳山山頂幾乎終年積雪，兩個相連山峰跟貓耳相似，在夕陽斜照下滿佈金光，因而得名。一個爸爸帶著兩個孩子上山露營，引發了一系列奇遇。例如：聽到塵蟎和鬃獅蜥的對話：鬃獅蜥被主人帶到郊野後走失了，唯有求助小鼴鼠尋找回家地圖；或遇見山火，由蜂鳥救火；或在往瀑布路上遇見老虎；還有一個神秘男人引領迷失的爸爸⋯⋯



文：香港電台開卷樂｜原題：《金耳山奇遇記》——虛實中尋找出路



加拿大的金耳山Golden Ear Peak（圖源：gettyimages）

《金耳山奇遇記》是身居加拿大的作家黃敏華最新一部長篇小說，書中的奇遇是由爸爸收到了神秘人寄來的童書《小鼴鼠妙妙奇遇記》開始。黃敏華指，這個創作念頭是因為作家董啟章在溫哥華演講期間，把這部著名捷克童書送予她的孩子。《小鼴鼠妙妙奇遇記》原有數輯，但作品已面世幾年，加上在北美市場難以尋找中文繪本，所以一直未能尋獲第二輯。然而，即使未能完整閱讀整套書，黃敏華將孩子們對《小鼴鼠妙妙奇遇記》的熱忱和盼望寫入小說中，故事中的爸爸不斷與孩子猜想小鼴鼠妙妙未知的遭遇，融入他們一行人在深山露營的經歷，虛實寫法轉換，形成一幕幕的奇遇。

黃敏華的小說是由童書《小鼴鼠妙妙奇遇記》開始。（圖源：誠品線上）

讀者或許會發現，《金耳山奇遇記》的設定與黃敏華上一本小說《一直到彩虹》相似——主線故事中「母親」這角色同樣缺席。然而，《金耳山奇遇記》的重點卻不是母親失蹤，而是母親離開後，爸爸與兩個孩子的生活。黃敏華是家庭主婦，每天圍繞自己的就是家人生活的大事和細節，於是她將生活中的觀察都融入作品之中。小說中的孩子不停地發問，有時候又會抱怨爸爸廚藝不精，側寫出孩子對媽媽的倚賴，相信這些閱讀體驗，除了讓「家庭主夫」感同身受，亦會引起家庭主婦的共鳴。

《金耳山奇遇記》書封。（圖片由開卷樂提供）

香港電台文教組節目《開卷樂》由鄭政恆、黃怡、馮傑主持，逢週六晚上9時30分至10時，港台第二台播出。



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除了上山露營的主線故事外，小說中不時會穿插「來自另一時空的信」，也就是不在場的媽媽的書信。這些信記下了媽媽報讀網上寫作課的經歷，和兒女隔空討論創作心得和寫作技巧，另一方面又以母親的角度出發，分享對人生的所思所感。黃敏華笑言自己會在小說情節推進不理想時，轉去寫散文、書信這種相對容易的文體。她認為在長篇小說中夾雜散文，另闢蹊徑，獨特而具玩味。

「我想到一個好玩的寫法，就是將故事直接逆轉來寫；不是揭示了結局作引子然後從頭說起，而是根本性地從尾寫上來，像三文魚那樣，在河流與大海的交匯處，逐步逐步逆流而上，回到最初的起點，放下最重要的遺物然後壯麗地離場！」黃敏華直言寫作不一定要跟隨學校傳統所教的「漢堡包式」——即「總分總」式三層寫法。她認為走路的方式不只一個，不一定要跟隨某些理論或形式，或是跟著別人期望，「既然是人為的東西，也就沒有不可打破或改變的道理。」

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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