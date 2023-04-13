泰國潑水節冷知識合集　為何要向他人潑水？泰國新年還會怎樣過？

自香港「通關」以來，很多港人已陸續出外旅遊，而泰國則一直是旅遊的熱門地點之一。剛過去的周末，在香港有「小泰國」之稱的九龍城就舉行了泰國著名的「潑水節」活動。潑水節是泰國新年的重要節慶活動，當日民眾會走到街道上互相灑水祝福，疫情前潑水節每年就吸引世界各地的遊客前來參與這個慶典。今天起一連三日，將是泰國當地的新年，除了潑水節以外，泰國人過新年還有什麼特別的習俗和活動？為何泰國的新年又會到公曆的四月才開始？



昨日，兩名曾參與九龍城上個周末潑水節的遊人疑樂極生悲，涉向警員射水，在公眾地方行為不檢被捕。今天稍早時間，更有人發現香港旅發局網站上，介紹「香港潑水節2023」的簡介頁面突然「不存在」，未知是否與有人因潑水節被捕有關。近日種種風波讓人不禁好奇泰國新年為何會成為今天的潑水節？潑水這個行為又有什麼的寓意？



香港旅發局網站截圖。

為何泰國新年在四月？

泰國潑水節，正式名稱為宋干節（Songkran），是泰國及鄰近東南亞國家的新年。宋干節梵語為「sankranti」，即「移動」、「運動」的意思，古時東南亞地區的人利用古印度曆法根據星體移轉來制定一年的時節。根據曆法，當太陽在黃道十二宮運轉一周便為之一年，而當太陽轉入黃道星座中的第一宮白羊座時，就是新一年的開始。由於古印度曆法與地球圍繞太陽公轉的期數有所誤差，因此踏入21世紀太陽轉入白羊座的時間就大致在今天公曆的四月中旬左右，而正確的日子更會隨時間不斷向後推移。不過，泰國官方早年為方便處理，已把宋干節落實在四月中旬，避免誤會。

潑水象徵清除厄運和罪惡。潑的水越多領到的祝福就越多。（圖源：Gettyimages）

泰國新年與潑水節的關係，潑水的寓意

潑水節的起源與一般民間節日一樣，都有不同的版本和說法。其中，有一派認為潑水節是從印度的灑紅節和到恆河沐浴淨身的習俗演變出來。印度傳統節日灑紅節會在節日期間互相投擲彩色粉末和有顏色的水祝福對方；此外，印度人又視恆河的水為聖水，在恆河沐浴能夠洗淨自身的罪惡。

公元十二至十三世紀，佛教從印度傳入泰國，當時有不少佛教儀式可能都夾雜了印度教和印度文化的傳統。水在佛教傳統儀式中也有淨化和祝福的功能，人們會藉著潑水象徵清除厄運和罪惡。因此，泰國人間便開始流行在新年時，用潔淨的清水相互潑灑，祈求洗走過往一年的不如意，新一年重新出發。故被潑水其實是好意頭的徵兆，潑的水越多代表領到的祝福就越多。

泰國新年習俗：浴佛、浴僧侶

泰國人會在新年期間在街道上互相「激戰」一番之外，他們還有很多新年的習俗，其中當然就離不開「水」。大部分泰國人都是虔誠的佛教徒，宋干節早上泰國人會帶同供品前往佛寺聽僧侶布道、領受祝福。同時，某些泰國寺廟又會請出佛像到街上遊行，舉行一個名為「浴佛」和「浴僧侶」的儀式。泰國人會以芳香的香料水淋洗佛像以祈淨化、帶來好運；或是用銀盆盛裝的淨水輕灑在僧侶手中或身上，並為僧侶提供化緣。

浴佛儀式。（圖源：Gettyimages）

泰國新年習俗：獻水式

獻水式是後輩對家中長輩表達敬意的方式，宋干節後輩會為父母準備新衣，並一起到寺廟裏把盛裝的淨水輕灑在長輩手中，藉此祈求他們身體健康、長命百歲。同時， 長輩亦要說原諒子女過往一年的不是，於新一年以好意頭的說話祝福後輩，來年順利。

獻水式。（圖源：Gettyimages）

泰國新年其他習俗

泰國新年還有很多有趣的習俗，泰國人會做不同的功德，希望獲得祝福。例如人們會放生鳥類和魚類，甚至水牛；又會在寺廟旁堆沙塔，把花、旗幟等東西插在沙塔上來祈福。他們認為平日進出寺廟，行走間帶走了寺廟裡的沙子，於是到了宋干節，人們便會到寺廟前堆沙塔，象徵回饋與祈福。

其他習俗包括在老菩提樹旁圍著一堆Y字形的樹枝支撐樹幹，寫上願望許願、以水調和這種石灰岩所製成的白色粉末互相塗抹，減少肌膚出油之餘更為對方祝福；一些寺廟更有躺棺材去舊我迎新我的儀式，大受民眾歡迎。