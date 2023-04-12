精選展覽集合！莫內《牡丹》、張曉剛全新系列、《三體》啟發作品

【展覽/莫奈/張曉剛/三體/劉慈欣】長假期剛剛過去，相信不少人都趁假期吃喝玩樂過一輪，不知大家在下周末還有什麼計劃？如果尚未有頭緒，不妨參考我們的精選展覽指南。這次我們特別整理香港最近三個展覽，匯聚莫奈、張曉剛等大師作品，若你是科幻迷，更不能錯過《三體》系列啟發的里克利・提拉瓦尼 「店舖」展覽。



色相無邊 —— 莫奈的啟示

莫奈《牡丹》（1887）(圖片來源：2018 Christie’s Images Limited）

名稱：色相無邊 — 莫奈的啟示

地點：中環荷李活道10號大館總部大樓地下 01 G03-G05 季豐軒畫廊

日期：即日至4月18日



印象派大師莫奈無疑是藝術史上最重要人物之一，其後不少重要畫家都受其畫作啟發，再發展出個人獨特風格。莫奈作品強調色彩，展示自然靜物稍縱即逝的外貌，挑戰以往畫壇流行寫實理念，在19世紀可謂轟動一時。

「色相無邊 —— 莫奈的啟示」將展出莫奈遷入吉維尼後作品《牡丹》（Pivoines） （1887年作），並於同場展示現代藝術家趙無極、朱德群和謝景蘭以及當代藝術家大衛・霍克尼（David Hockney）、莎拉・休斯（Shara Hughes）、姜明姬（Myonghi Kang）和齊亞德・達盧勒（Ziad Dalloul）精選畫作。通過將不同時期大師作品相互比較，能看到莫奈對後世藝術發展深厚影響。

張曉剛：失重

張曉剛《Light No.5》（圖片來源：佩斯畫廊）

地點：中環皇后大道中80號 H Queen's 12樓 Pace Gallery

日期：即日起至5月4日



張曉剛是中國當代畫壇最著名畫家之一，以描繪文革後失而復得全家福之《血緣》系列廣為人知，是內地現時身價最高藝術家之一。他筆觸平滑內斂，畫中人物看起來面無表情、相互疏離，缺乏生命力，微妙勾勒出當代人精神狀態，極具個人風格讓人印象深刻。

雖然他以肖像畫聞名，這次「張曉剛：失重」展覽卻是主要展出其靜物作品，將展出他近三年十多幅新作，多是描繪他身邊日常物品。雖然主題不同，但這批新作無疑帶有濃厚張曉剛氣息。

與肖像作品一致，他將畫作主體放置在灰調背景之上，不明出處的鮮亮光斑則為作品帶來荒誕色彩。藝術家嘗試透過畫作觸碰內心體驗，效果寧靜深遠。這次「張曉剛：失重」與上海龍美術館「張曉剛：蜉蝣」展同步進行，若各位讀者有機會，也可同時參觀該展覽，更全面了解藝術家。

里克利・提拉瓦尼 「店舖」

里克利・提拉瓦尼 「店舖」（圖片來源：David Zwirner）

地點：香港中環皇后大道中80號 H Queen’s 5–6樓

日期：即日起至5月6日



憑藉長篇科幻小說《三體》，劉慈欣成為首名獲得世界科幻界最高殊榮「雨果獎」的亞洲人。（新華網）

劉慈欣科幻小說《三體》系列曾獲得星雲獎提名，並獲得2015年雨果獎，是在國際上最暢銷中文小說之一。作品對未來以及太空探索的暢想啟發不少藝術家創作，泰國藝術家里克利・提拉瓦尼（Rirkrit Tiravanija）便是其中之一。

在展覽中，提拉瓦尼將畫廊六樓搭建成一個香港隨處可見的修傘舖，裡面滿是各式雨傘，其他現實中修傘舖裡常見商品也一應俱全，將本土民間物件以及個人創作雜糅。那麼《三體》元素體現在哪裡？原來他在店鋪裡放置了一台晶體管收音機，播放出自劉慈欣三部曲最後一部《死神永生》錄音。在節選內容中，虛構角色雲天明講述三個具深刻寓意童話故事，而在這些故事中，佔據最重要地位是一把旋轉的傘，它可以保護寓言中主人公不被描繪到平面畫像中，這與藝術家手中修傘舖作出對應。故事內容涉及不少藝術史概念，尤其是肖像畫和線性透視等。

其他展品科幻氣息同樣濃厚，藝術家將AR、機器人以及其他先進科技融入自己創作中，形成獨特實驗環境。里克利・提拉瓦尼作品曾無數次亮相威尼斯雙年展，也被收藏在紐約古根海姆美術館、倫敦泰特美術館等大型博物館中，稍後將在紐約MoMA PS1舉行其目前最大藝術家專題個展。