On the Lawn維港戶外體驗　一連兩星期盡情吃喝玩樂再欣賞棟篤笑

剛完結的悠長假期,大家已經收拾好心情了?原來接下來的4月一連兩個周末還有驚喜。



春日氣息濃厚是最好的機會走出室內,在陽光與美景之下享受一個假日歡愉的時光。中環海傍向來是假日好去處,最近更有一場集合美酒美食,大師班、戶外遊戲、現場音樂表演等多項娛樂節目的活動,為大家帶來一個難忘的露天活動體驗「On the Lawn」。



圖片來源:On the Lawn

首先,盡情享樂又怎少得美酒,安坐在戶外與朋友把酒言歡,享用Rosé最能夠放鬆心情。「Rosé on The Lawn」將會在4月22至23日舉行,將會為大家帶來多達20種由頂級酒莊釀製的Rosé美酒,配以多款特色小食,想配襯經典的佐酒小食有來自Shady Acres的芝士冷肉拼盤,輕怡餐點則有The Baker & The Bottleman提供的焗三文治及烘焙食品,如果想品嚐甜絲絲的滋味亦有Gelato Messina提供的甜品。

圖片來源:Sea Change

圖片來源:Noughty

接觸戶外與保護大自然向來息息相關,滋養眼球的美景需要我們的保護,在品嚐Sea Change所提供的可持續發展Rosé同時,可以了解到品牌的環保理念,每一瓶美酒皆會有助於資助全球的海洋保護項目,並且以最少量無塑料包裝減低對環境的影響。另一方面,是次為大家匠心準備了來自Noughty的無酒精Rosé可供選擇,此外品牌亦致力提高葡萄酒生產和標籤透明度讓消費者充分了解到酒樽內的成分。在維港海景之下,泌人心脾的海風與清涼美酒,還有本地Live Band演出相互交織,絕對是一次心曠神怡的體驗。

【了解更多】〈Rosé on The Lawn 活動詳情〉

圖片來源:Jokerz

享受微醺時光,還有棟篤笑可以笑飽一眾好友,來自熱門喜劇節目Jokerz的團隊匠心製作,年度喜劇盛事「Jokerz On The Lawn」由5位香港最佳喜劇演員出演,4小時的節目毫無冷場,在寬敞的戶外場地上大笑狂歡,相信又是一個難忘醉人的晚上。

【了解更多】〈Jokerz On The Lawn 活動詳情〉

圖片來源:Cloudwater Brew Co.

接下來的4月29至30日則會舉行「Beer & Friends on The Lawn」,是大家引頸以待以啤酒為主題的假日活動。是次活動由獲獎無數的著名品牌少爺啤主理,除此之外還為大家帶來30多款來自本地或世界各地的手工啤酒,各種風格、口味、特色任君選擇,包括傳統滋味的麥啤、潮流時興的酸啤酒、口味較重的Imperial等等。

圖片來源:Akasha Brewing Company

是次活動吸引到8個啤酒生產商前來參與,以及與少爺啤聯乘的品牌提供多達35款啤酒,當中值得留意的品牌有來自英國的Cloudwater Brew Co.,是一家成立自2014年的新銳啤酒廠,在短短數年間釀造了多達數百款啤酒,當中風格各盡不同,全是工藝與嘗試的結晶。同樣來自英國的UnBarred Brewery一樣成立自2014年,最初釀造的旗艦IPA剛推出便獲得Bev Robbins獎的最佳Sussex啤酒,實在是必試之作。

圖片來源:UnBarred Brewery

至於來自新西蘭的Behemoth Brewing擅長研發及釀造小批量產品,幾乎每周都會有新作,十年間釀造了多達350風格獨特的作品,這種對於啤酒工藝的狂熱令人難以想象。還有來自澳洲的Akasha Brewing Company是當地最著名的獨立啤酒廠,酒廠甚至成為當地必去的觀光點之一,是次難得機會可以在香港品嚐得到。除了盡情品嚐啤酒,是次活動還包括一系列的啤酒大師班,在享受歡樂時光的同時還能夠增長知識,實屬一個適合與朋友共享的難忘回憶。

另一方面,為顧及不好酒精的朋友,在場亦能找到來自同樣匠心獨運的品牌一系列非酒精飲品,例如本地品牌Taboocha(大杯茶)的創立人因為自身消化不佳的體質,萌生起製作自家發酵茶的想法,發現到原來發酵茶酸甜的滋味口味怡人,更是一種天然有氣、富含益生菌的飲品。此外,亦是本地品牌的Mezzanine Makers則將古老藥材與現代技術合而為一,推出口感層次豐富的草本湯力水,將本土出產的香水檸檬獨有的芳香以及龍膽草的草藥甘香融合在一起,重新演繹出本地的經典味道。



【了解更多】〈Beer & Friends on The Lawn 活動詳情〉