自行發光玻璃？日本藝術家Sasaki Rui環境中鑄造千變萬化玻璃工藝

日本藝術家佐々木類（Sasaki Rui）是國際知名的玻璃藝術家，她以玻璃作為保存的載體，紀錄她身體與周遭環境的關係。佐々木類一直以不同形式的玻璃工藝創作表達她生活上的所思所想。其中她獨特的磷光玻璃創作會在寂靜的漆黑中散發微微亮光，照亮四周，記下她一段成長故事⋯⋯



佐々木類（Sasaki Rui）早年於日本出生、成長，從日本美術大學畢業以後便遠赴美國深造多年，期間，佐々木類曾在美國的大學教授玻璃和當代藝術，她的玻璃工藝亦在國際上獲得過許多殊榮，也被邀請於世界各地舉辦駐留項目和展覽。

佐々木類對大自然有獨特的喜愛，海洋與水更是她的創作契機。水透明材質的流動意象啟發她以玻璃工藝捕捉人與環境之間那種難以察覺的變化。很多佐々木類的玻璃作品都是她在探索陌生空間與自身微妙的親密關係。由於長年在海外生活與創作，佐々木類感覺對家的概念逐漸模糊、產生疏離；然而在另一方面，鄉愁和對故鄉人事物的回憶又持續在她心裡周旋，導致她嘗試使用她的身體和鑄造玻璃來幫助自己從隱藏和遺忘的記憶中喚起真實記憶。

能夠在黑夜裡發光的玻璃作品，也是源自於佐々木類在日本生活的經歷。佐々木類曾居住在日本中北部的富山，富山陽光不多，天氣長期處於多雲多雨的不穩定狀態，這讓佐々木類意識到陽光對身心健康的重要，從而驅使她希望創作即使在陰天也能擁有一種視覺化自然光的載體。佐々木類想出利用磷光玻璃的特質把陽光儲存在玻璃中，磷光玻璃有很多薄的玻璃泡，它可以吸收紫外線，並在沒有任何光源後緩慢發射出從光線充電得來的光茫。磷光玻璃的光茫取決於當日的日光和紫外線，隨著時間的推移逐漸減弱，但作品能夠在一段時間裡令觀眾欣賞到記錄和容納了陽光的作品，就如冬日的太陽一樣，跟從時間和記憶逐點消逝於眼前。

佐々木類的其他玻璃作品亦一直思考扣連如何與周圍環境和諧相處的議題。她用自己身體形狀的玻璃打造一個私人空間，佐々木類站在中心點一邊轉圈，一邊在周圍灑上細細的熱玻璃絲。玻璃堆積起來勾勒出如同人大小和形狀，形成了身體和空間之間關係的載體。疫情期間，被困於日本的佐々木類，從家附近的環境出發，把周遭因人類活動減少而茁壯成長的植物封存在窯裡燒製的平板玻璃之間，紀錄它們本來的樣子。玻璃和植物本質上都是一種易碎的材料，這種方式就像為植物製作一個時間囊，讓未來的人可以了解今天世界這個地區、這個時期的特定模樣。讀者可以到佐々木類的網站欣賞更多她精緻又別出心裁的玻璃工藝作品。