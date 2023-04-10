《烈火青春》以青春叛逆和慾望為題　今日仍然非常前衛｜何故專欄

《烈火青春》，由譚家明導演，余允抗和劉鎮偉監製，張國榮、湯鎮業、葉童和夏文汐主演，1982年上映的香港新浪潮代表作品之一，顛覆香港電影的不朽經典！



《烈火青春》以青春的叛逆和慾望為主題，再加上文化衝突，大膽衝破道德禁忌，到今時今日仍然非常前衛。敢愛敢恨的兩男兩女：一直想念亡母的富家子弟Louis（張國榮 飾）、來自草根大情大性的Pong（湯鎮業 飾）、留學日本歸來性感開放的Kathy（夏文汐 飾）、以及從台灣來香港發展的清純模特兒Tomato（葉童 飾），他們展開現代遊牧生活，一起從城市前往荒島度假，享受青春的甜蜜和歡樂同時，卻要面對日本赤軍的死亡威脅⋯⋯

《烈火青春》電影海報

《烈火青春》赤裸裸地描寫年青男女的性與愛，Kathy和Pong的奔放，對比Louis和Tomato的含蓄，兩對情侶各自各精彩，四位年輕演員都有亮麗表現，特別是初登銀幕即光芒四射的夏文汐和葉童，不遜於剛走紅的湯鎮業和嶄露頭角的張國榮。葉童的懵懂傻氣，湯鎮業的率性而為，都是非常可愛！夏文汐的性感紅裙令人驚艷，張國榮的青澀俊美永遠懷念！

《烈火青春》劇照

《烈火青春》的劇情充滿爭議性，無論是Louis突然跌落樓，或是赤軍的女殺手，都跟愛情電影格格不入，甚至有點「無厘頭」！夏文汐與湯鎮業在電車上纏綿的一幕，在當年引起極大迴響，被認為會為青少年帶來負面影響，導致電影因教育界強烈抗議而被勅令停映，需要刪減大量前衞大膽的鏡頭才能夠得以公映。其實，除了在電車的一幕，Kathy和眾女在泳池搶走當時擔任救生員的Pong的泳褲，衛道之士也不會接受，但如果以近年女性主義的解讀，卻是劃時代的突破。本片面世四十一週年時，譚家明重新剪輯，以更臻完美的4K修復版本和觀眾再續前緣，率先於第47屆香港國際電影節放映兩場，其後於2023年4月6日在香港正式公映。

網上圖片

《烈火青春》入圍第2屆香港電影金像獎九項提名，包括：最佳影片、最佳導演（譚家明）、最佳劇本（邱剛健、陳冠中、陳韻文、方令正、譚家明、金炳興）、最佳男演員（張國榮）、最有前途新人（夏文汐、葉童）、最佳攝影（黃仲標）、最佳美術指導（張叔平）和最佳音樂（林敏怡），僅次於10項的《投奔怒海》，雖然最後空手而回，卻足以承先啟後，影響深遠。

《烈火青春》1982年電影海報

《烈火青春》原片名《反斗幫》，譚家明曾在訪問中表示，改名是跟「名字筆劃學」有關，本來他從不研究或相信這一套，但老友嚴浩見他的拍攝頗多阻滯，便提議向精於名字筆劃的專家請教，他不忍卻老友之意，終於一試改名「烈火青春」，以後一切工作果然加倍順利。誠然，《烈火青春》比《反斗幫》更吸引，也更引人遐想，反觀其他入圍第2屆香港電影金像獎的電影如《靚妹仔》、《敗家仔》、《俏皮女學生》等，《反斗幫》這個片名也許是當年文化特色，《烈火青春》卻是歷久常新。

《烈火青春》劇照

《烈火青春》的英文片名「Nomad」也很有意思，既是片中Louis父親的遊艇名字，「游牧民族」也很配合劇情和幾位主角的心態，更具有濃烈的法國新浪潮電影色彩，個人認為是神來之筆。

《烈火青春》劇照

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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