市民的大會堂　六十年孕育幾代人文化藝術氣息的文化殿堂｜開卷樂

相信在很多香港市民的腦海中，也有因大會堂留下的記憶。可能是在紀念花園前拍家庭照、於婚姻註冊處觀禮，又或是到展覽廳看藝術品，還有隨學校樂團到音樂廳演奏等。屹立中環六十載的香港大會堂，集多功能於一身，曾經舉辦過的文化及娛樂活動多不勝數。翻開《市民的大會堂—延亮六十年微光》一書，從細看這座最年輕法定古蹟的輝煌，再思索其未來。



文：香港電台開卷樂｜原題：文化搖籃六十載 香港大會堂的微光



大會堂於1962年3月2日開幕，當時的建築師羅納德菲利普（Ron Phillips）及費艾倫（Alan Fitch），摒棄過去文藝復興形式的華麗結構，而是採用包浩斯（Bauhaus）建築風格，重視線條美、簡約美，以及功能性空間。縱然沒有富麗堂皇的圓屋頂柱廊和拱門，大會堂具平衡感的佈局，前衛但不失優雅。走進這座摩登建築，劇院、音樂廳設計優越，媲美海外殿堂；博物美術館、展覽廳教人目不暇給，難怪本書的主編、香港教育大學香港研究學院總監呂大樂直言：「我自己這輩的人，大部份人接觸文化都是由大會堂開始的。」

大會堂於1962年3月2日建成，當時的建築師採用包浩斯（Bauhaus）建築風格。（圖源：香港大會堂網站）

呂大樂說，大會堂落成之前，民間的展覽及表演場地不多，更未有開放予普羅大眾的圖書借閱服務。位於大會堂高座的圖書館，是香港首間公共圖書館，開幕時中英文藏書約兩萬冊，亦供市民每次借書一冊，吸引不少人流連書海。前規劃署署長、城市規劃師凌嘉勤就在書中分享，自己小學五年級起搬到尖沙咀，自此常常帶弟妹坐渡海小輪，到大會堂看書借書，順道欣賞美術展覽，中學開始更有機會踏足大會堂劇院台板，「我可說在大會堂長大的，留下很深的情感。」

《市民的大會堂：延亮六十年微光》書封。（圖片由開卷樂提供）

香港電台文教組節目《開卷樂》由鄭政恆、黃怡、馮傑主持，逢週六晚上9時30分至10時，港台第二台播出。



節目重溫 : https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



資深戲劇工作者張秉權亦訴說那些年，不惜花一個早上在大會堂售票處「打蛇餅」，以購買首屆香港藝術節的學生票。他憶述，當時學生能夠用可負擔的票錢，觀賞來自世界各地的藝術表演，「在擴闊個人眼界的層面，大會堂是很重要的。」眾人異口同聲，印證大會堂在孕育本地文化方面的重要地位。

《市民的大會堂：延亮六十年微光》亦訪問了來自不同界別、不同崗位的人士，包括香港電影研究者羅卡、「香港歌劇之父」盧景文、藝術家王無邪等文化界代表，以及曾任職大會堂多年的前藝術發展局主席陳達文，和兩度負責大會堂翻新的建築師馮永基，從不同領域追溯大會堂的文化貢獻。

六七十年代，大會堂是香港文化藝術的核心。時移世易，本地文化地標推陳出新，大會堂的角色及功能，值得思考與審視。呂大樂相信維港文化圈逐漸形成，大會堂的定位或會改變，未必再是最大型、最優秀的表演場地，可能是藝文新進成名前的「踏台階」。裝載著幾代人回憶的大會堂，定能繼續貢獻本地文化發展，點燃追夢者心中的光。

大會堂未必再是最大型、最優秀的表演場地，可能是藝文新進成名前的「踏台階」。（圖源：香港大會堂網站）

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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