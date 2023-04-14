村上春樹時隔六年新作終於面世　小說改寫40年前舊作疫情期間完成

【村上春樹/小說/文學】時隔六年，村上春樹新小說終於在昨日（13日）面世，不少書迷凌晨到書店門口等待新書上架。新小說名為《城市及其不確定的牆（街とその不確かな壁）》（暫譯），據日媒所指，新作為他40年前同名中篇小說重寫版本，這次篇幅長達1,200頁。



村上春樹新作《城市及其不確定的牆（街とその不確かな壁）》（暫譯）封面

村上春樹（網上圖片）

村上春樹上一部作品《刺殺騎士團長》發行於2017年，六年後終於推出新作品《城市及其不確定的牆（街とその不確かな壁）》（暫譯），計劃發行30萬冊，首次電子版本與紙本版本同日推出。推出當天有東京書店舉行倒計時活動，聚集大批粉絲到場等待。根據現場影片所見，不少人在零時發出歡呼，並迅速在櫃檯前排起隊來。

村上春樹新作聚集大批粉絲到場等待（youtube截圖）

新潮社對新作介紹內容並不多，官網簡介寫道：「十七歲與十六歲之夏日傍晚... 河面上風靜靜地吹過。她細長手指悄悄地向我手指傳達著某些事情。一些重要、無法用言語表達的東西——高牆、望樓、圖書館的黑暗、古老的夢，以及你身影。我位置到底在哪裡呢？村上春樹長期封印的『故事』之門現在被打開了。」

日本作家村上春樹（Getty）

村上春樹早前在訪問中透露，新書改寫自他1980年執筆中篇小說。他表示在新冠疫情期間，大部分時間都在家中審視自己內心，所以在三年前決定執筆拾起舊作重寫。故事最初寫在他小說家職業生涯初期，發行《聽風的歌》以及《1973年的彈珠玩具》後便動筆《城市及其不確定的牆》，但他表示：「當時技術能力還寫不出我真正想描繪的世界，想寫的東西完全寫不出來。因為各種原因，不得不以模棱兩可形式發表，當時非常後悔。我一直有一種感覺——有一天會以正確方式完成這個故事，但就像魚刺一樣，被卡住了。」

故事沉寂40年後，終於在2020年初被抽出重寫，並於2022年完成作品。據村上所指，新書與近年許多國際大事有關聯，像是有俄烏戰爭以及社交媒體等相關元素，並在採訪中表示：「在這個社會經歷巨變的時代，選擇是留守『墻內』或跨越到『墻外』，已經成為比以往任何時候都更加重要之議題。」

目前作品日文版已經在日本各大書店上架，中文翻譯版本尚未有發行消息，有興趣的讀者可以搶先閱讀原文試讀頁嘗鮮。