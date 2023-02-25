《重啟人生》無限驚喜　笨蛋節奏有望成日劇編劇界天王？｜湯禎兆

本季日劇《重啟人生》的而且確予人無限驚喜，現在劇集播放至中段，如果可以保持目前的勢頭及水準，我相信極有潛力成為未來回望的當代日劇經典之一。而笨蛋節奏（升野英知）也在我心目中，也力迫當前的日劇編劇界天王級數（宮藤官九郎、坂元裕二、野木亞紀子——排名絕對有分先後）。

文：湯禎兆｜原題：《重啟人生》1



《重啟人生》海報

要成為天王之一，首要條件是個人風格標籤明晰。先不談《重啟人生》的具體細節，但設定佈局早已與笨蛋節奏的前作環環相扣。「重啟人生」的命題，當然就是編劇自身處女作《出色的選ＴＡＸＩ》（１４）的重構，當年竹野內豐出演的酷男的士司機，每次為乘客提供回歸人生交叉點的可能，並以回歸的長短作為收費指標，此ＳＦ的主題與今次「重啟人生」自然大同小異——也可以說把之前短篇的巧思，轉化向深度探索。

其二是源自他短劇背景延伸出來的對話劇風格——我私下時常不禁把升野英知視之為《短劇開始了！》中走出來的菅田將暉角色高岩，經常長期歷練的現場訓練，成就了他的成名作《架空ＯＬ日記》（１７）。一眾ＯＬ的私房密語的高密度場面，於《重啟人生》中轉化為麻美夏希美穗三人組於每集中必備的「吸睛」絕技，看得人心花怒放。而夏帆及臼田麻美等笨蛋節奏組愛將的重聚，就更加教人溫暖窩心。

（圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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