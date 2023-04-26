法國單車隊六日1,025公里畫恐龍破世界紀錄　GPS作畫有甚麼技巧？

【GPS繪畫/單車】藝術創作最講求創意，原來日常行走、騎單車也能成為作畫工具！日前5名法國單車手在法國鄉郊騎行六天，共1025公里，以43小時47分鐘畫出一個「迅猛龍」，成功破下健力士世界紀錄，成為世界上目前最大幅GPS畫作。這種作畫方法，實行時有什麼竅門？



破紀錄的五位車手是Florent Arnaud、 Maxime Brugère、Franck Delorme、Nicolas Meunier和Jean Roule，他們透露選擇「迅猛龍」原因是，其名稱「Velociraptor」中「Velo」在法語中為單車之意，這項創作規劃歷時一年，並於2022年11月進行實際騎行，其後健力士官方在今年三月正式宣布車隊破下世界紀錄。

破健力士世界紀錄的幾名車手（網上圖片）

車手Maxime Brugère表示車隊5人均是三項鐵人運動員，平日通行均會使用單車，並指開始這項挑戰是為了喚起大眾環保意識：「恐龍是強大生物都可以快速絕種的證明，我們人類即為環境問題元兇，也是其最大受害者。未來掌握在我們手中，多使用單車出行便是（改善問題）最好一種方案之一。」

畫作使用健身App Strava畫下，並在軟件中獲得過千點讚量。事實上，這種作畫名為GPS畫作（GPS Drawing），即是通過移動，利用GPS系統在地圖留下畫作或是信息，在世界各地均有不少愛好者。通常畫作通過Google Map或是各類健身App畫成，不少人會公開地圖供人參考，譬如這幅東京的櫻花地圖以及在德國漢堡的熊貓地圖。

在香港也有不少GPS繪畫愛好者，這幅在石硤尾附近的牛地圖便是本地愛好者所創，過程有平路、有樓梯，寓意人生旅途上高高低低。

路線名稱：犇RUN賀牛年 設計師：衡Sir（Streetathon FB）

目前不少愛好者都在網上分享畫圖心得，那麼若是想親自在地圖上留下GPS繪畫，又有什麼竅門？

選擇圖案、規劃路線

對於許多人來說，繪畫第一步是打好草稿，針對GPS畫作，這點更加重要。不少愛好者會選擇和時間或相關地點有關圖案，譬如新年時繪製該年生肖圖案、聖誕時選擇聖誕老人、也可能在地圖上留下當地地標。不過實際圖案選擇，就和地點限制息息相關。

大致構思好圖案後，便需要在地圖上規劃路線。一般來說，這些圖案最好能夠一筆過。要找到路線不容易，網上有愛好者提示，可以先定下某幾個重要路標，再根據這些點進行聯想，慢慢將圖案拓展，再連線成為完整路線。不少人會預先想好幾個一筆過路線，然後再根據地圖情況選擇最可行路徑。對於初學者來說，最好先選擇簡單短程路線作嘗試。

實地試行路線

在畫好路線後，便是需要到實地考察路線，能使用GPS系統的智能手機在這一步便是最便捷工具。在改變方向時，最好先大致記下下一個地點位置，可以利用馬路、交通燈或是便利店等地標作為記號，便不容易偏離位置，也能確保安全、不必時常看著手機。在行走或騎行時，記得打開地圖或健身apps記錄功能，那就能成功在地圖上留下路線。