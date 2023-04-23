林奕華《一一三部曲》舞台映畫：楊德昌經典作現在可以如何解讀？

【一一/楊德昌/舞台劇/林奕華】說《一一》是華語電影經典不為過，2000年在康城影展首映時讓楊德昌一舉獲得當年最佳導演，入選BBC 21世紀百大最偉大電影，也名列紐約時報21世紀最優秀25部電影之一。楊德昌電影獨特敘事方式啟發不少影人，如今二十年後，香港著名舞台劇導演林奕華則將《一一》重新解構，衍生出「一一三部曲」，以戲劇和電影思考這部台灣電影對世界的意義。



電影《一一》海報（imdb）

電影《一一》是2000年代台北一個中產家庭的生活切片，這個家庭裡住著父親簡南峻（NJ）、母親敏敏、15歲女孩婷婷、8歲小男孩洋洋，以及植物人婆婆。電影長達173分鐘，細節豐盈，家庭中每個人物都有其獨特支線：

故事從舅舅阿弟一場婚禮展開，他和女友小燕奉子成婚，卻遭前女友雲雲到婚禮現場大鬧一場。而帶著兒子從婚宴中溜走之NJ，則在飯店電梯口遇到初戀情人阿瑞，緊接著他們一家就得知婆婆因腦溢血送進醫院。女兒婷婷認為婆婆的意外是由於自己造成，因此深受內疚。

醫生叮囑他們一家要和婆婆定時說話，於是每個人都對著婆婆談論生活，如此每天重複後，母親敏敏驚覺自己無話可說，生活一片空白，一時精神崩潰決定上山修煉。與此同時，父親NJ電玩公司生意發生問題，需要到日本找當地企業龍頭大田先生接洽合作，並在期間和初戀情人重敘舊情。另一邊廂，婷婷和新搬來的鄰居莉莉以及其男友胖子產生一連串瓜葛；而兒子洋洋則開始在學校到處拍攝不同人背面，受學校主任處處刁難。

楊德昌將不同角色支線鋪陳開來，在剪輯上營造交疊感，編織出一幅活靈活現台灣家庭眾生相。差不多20年後，香港著名舞台劇導演就將這些支線拆開、重新拼貼，在電影文本上疊加現今時代背景，製作出舞台映畫「一一三部曲」。

電影發明以後，人類的生命比起以前至少延長了三倍！ 電影《一一》胖子台詞

三部曲第一部《一個人的一一：洋洋的一封信》便取用了兒子洋洋和大田先生的故事線，洋洋在電影中設定年僅8歲，生活充滿未知；大田先生在電子遊戲領域工作，和科技息息相關。改編版使用兩人故事元素探討人類未來，並思考科技究竟為何。電影由洋洋給婆婆讀的一封信收結，林奕華創作之舞台劇版本是從洋洋長大後開始，而這次映畫版則是根據舞台劇版本再創作，在辦公室拍攝重現舞台劇「裸台」效果，在電影院營造劇場感。映畫版由兩名台灣演員主導，一共14幕，象徵疫情期間14日隔離，在14天裡兩位演員進行不同實驗，重新思考電影台詞，讓《一一》文本出現在香港，把眼前所見以及20年前楊德昌視角作為對照。

《兩個人的一一：婷婷的14首搖籃曲》海報

如果洋洋在《一一》中代表未來，那麼在電影中正值青春期的婷婷則是代表現在。婷婷在電影中屢屢失眠，等不到婆婆甦醒，在各種關係之間不斷徘徊，在溝通上始終存在一種「時差」。舞台映畫第二部《兩個人的一一：婷婷的14首搖籃曲》便是探討電影中時間碎片化、模糊化主題，思考為何大家為何愈來愈不願意睡覺，籍此探索現代人孤獨問題。

電影《一一》劇照

我從來沒有愛過另外一個人。 電影《一一》NJ台詞

電影《一一》劇照

三部曲最終章《三個人的一一：NJ的熱海旅行》則把目光放到電影中愛情線，即NJ和初戀情人阿瑞的一段劇情。在《一一》電影中，NJ和阿瑞相約東京，又轉往熱海，而當他們在異地重訪當年戀情，卻又發現無法獲得現實中失落部分。創作團隊在今年2月尋訪熱海，以影像創作將這段經歷帶進劇場。

三部曲目前陸續放映中，對於《一一》或是林奕華作品有興趣的讀者，不妨留意劇團官方資訊，了解更多。