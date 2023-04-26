首爾新銳女藝術家　誠實面向情感表現捉不住的幸福｜亞洲藝術新星

【亞洲藝術新星100】我們作為觀眾用眼睛來感受藝術品中貫注的情感，而藝術家則用雙手來表達創意和想法，並將想法化為現實。雙手的痕跡寄載經歷，正如小說中的福爾摩斯可以透過觀察一個人的雙手，追溯其個人歷史甚至性格。韓國首爾一位新銳女藝術家，擅長將一對對手呈現於畫布中，背後的寓意發人深省。



《Happy Home encounter II》（圖片來源：www.suhyun-kim.com）

Suhyun Kim出生於韓國首爾，曾於首爾梨花女子大學修讀繪畫學士和碩士，自2007年開始在韓國多個地點舉行展覽，包括三星醫療院、首爾市政府及各大畫廊等。於2010年成為美國佛蒙特藝術中心駐村計劃的國際獎學金常駐藝術家，並於2019年成為Hopper Prize得主。

《Mr.President》（圖片來源：www.suhyun-kim.com）

她最觸動人心的作品主題「Tide」，將無數的雙手或人群如潮汐般擠擁在一起，結合成一股令人無法忽視的張力，予她而言雙手可以揭示人們的勞動痕跡和人際關係，雙手是抓緊幸福的關鍵，遮蓋手臂的韓國傳統服裝回顧人民曾經奮鬥過；人與人的擁抱帶有一種跨越歷史和地理的不安，竟是暗示著永無休止的分離的痛苦，人群之間緊緊抓住的是短暫且苦樂參半的幸福，不禁令人聯想到韓國歷史上的苦難或民族的分離。另一邊廂，人群擠擁起來象徵著競爭，整個世界像是靠著驅動競爭來激發人類的慾望，畫作中出現的政客，是為人們在奮鬥著，還是為了在鏡頭對準自己的一刻才展現誇張的表情？

《Call my Luck》（圖片來源：www.suhyun-kim.com）

Suhyun Kim另一個標誌性的主題「Circle」，乍看之下像是萬花筒，又令人想起俯望下去的玻璃杯，圖案展現出對稱和繽紛的和諧景象，像是曼陀羅的宗教意味般象徵救贖和幸福，亦呈現出物質與抽象之間的關係。萬花筒在古希臘語中「Kaleidoscope」代表了美麗的觀察方式，映入眼球的既是五彩紙碎，亦是鏡面反映出來的變化景象。無論是玻璃杯透射的光彩，還是萬花筒內的繁花映像，都是光線折射出來的產物，帶有稍瞬即逝的意象，令人想要抓住又抓不住，映射著想捉緊幸福也是徒勞。將這種徒勞形象化，最終通向思考生命的意義。

Suhyun Kim在作品呈現出一種誠實地面向情感的赤裸，令觀眾硬接這一份衝擊。正如她在Instagram中作品的標註中指出，關於她想要畫甚麼：與其輕描淡寫地打動每一個人，不如像切開其胸膛一樣恰當地表達出來；相比起向很多看不到臉的人扔出輕鬆接住的球，她更想向只有在這裡的你扔出一個光速球。在她細膩的畫功之下，藏著一顆深沉而激情的內心。