首爾新銳女藝術家　誠實面向情感表現捉不住的幸福｜亞洲藝術新星

撰文：何國龍
出版：更新：

【亞洲藝術新星100】我們作為觀眾用眼睛來感受藝術品中貫注的情感，而藝術家則用雙手來表達創意和想法，並將想法化為現實。雙手的痕跡寄載經歷，正如小說中的福爾摩斯可以透過觀察一個人的雙手，追溯其個人歷史甚至性格。韓國首爾一位新銳女藝術家，擅長將一對對手呈現於畫布中，背後的寓意發人深省。

《Happy Home encounter II》（圖片來源：www.suhyun-kim.com）

Suhyun Kim出生於韓國首爾，曾於首爾梨花女子大學修讀繪畫學士和碩士，自2007年開始在韓國多個地點舉行展覽，包括三星醫療院、首爾市政府及各大畫廊等。於2010年成為美國佛蒙特藝術中心駐村計劃的國際獎學金常駐藝術家，並於2019年成為Hopper Prize得主。

《Mr.President》（圖片來源：www.suhyun-kim.com）

她最觸動人心的作品主題「Tide」，將無數的雙手或人群如潮汐般擠擁在一起，結合成一股令人無法忽視的張力，予她而言雙手可以揭示人們的勞動痕跡和人際關係，雙手是抓緊幸福的關鍵，遮蓋手臂的韓國傳統服裝回顧人民曾經奮鬥過；人與人的擁抱帶有一種跨越歷史和地理的不安，竟是暗示著永無休止的分離的痛苦，人群之間緊緊抓住的是短暫且苦樂參半的幸福，不禁令人聯想到韓國歷史上的苦難或民族的分離。另一邊廂，人群擠擁起來象徵著競爭，整個世界像是靠著驅動競爭來激發人類的慾望，畫作中出現的政客，是為人們在奮鬥著，還是為了在鏡頭對準自己的一刻才展現誇張的表情？

《Call my Luck》（圖片來源：www.suhyun-kim.com）

Suhyun Kim另一個標誌性的主題「Circle」，乍看之下像是萬花筒，又令人想起俯望下去的玻璃杯，圖案展現出對稱和繽紛的和諧景象，像是曼陀羅的宗教意味般象徵救贖和幸福，亦呈現出物質與抽象之間的關係。萬花筒在古希臘語中「Kaleidoscope」代表了美麗的觀察方式，映入眼球的既是五彩紙碎，亦是鏡面反映出來的變化景象。無論是玻璃杯透射的光彩，還是萬花筒內的繁花映像，都是光線折射出來的產物，帶有稍瞬即逝的意象，令人想要抓住又抓不住，映射著想捉緊幸福也是徒勞。將這種徒勞形象化，最終通向思考生命的意義。

Suhyun Kim在作品呈現出一種誠實地面向情感的赤裸，令觀眾硬接這一份衝擊。正如她在Instagram中作品的標註中指出，關於她想要畫甚麼：與其輕描淡寫地打動每一個人，不如像切開其胸膛一樣恰當地表達出來；相比起向很多看不到臉的人扔出輕鬆接住的球，她更想向只有在這裡的你扔出一個光速球。在她細膩的畫功之下，藏著一顆深沉而激情的內心。

二戰集中營裡猶太人書信　壞時代下仍籲親友毋忘希望好好生活下去每張照片都是鮮活日常的見證　得獎攝影師30年間記錄世界悲歡善惡台灣著名雕塑大師朱銘自殺身亡　重點回顧藝術生涯三個最重要系列認識日本百年傳統習俗哭相撲　弄哭小孩愈大聲愈快樂背後窩心理由林奕華《一一三部曲》舞台映畫：楊德昌經典作現在可以如何解讀？不少日影女主角職業為的士司機　都是為了致敬經典？｜湯禎兆專欄台插畫師伯虎Poyunwang　惡搞厭世反諷現實我就爛｜亞洲藝術新星遊客於納粹集中營前址拍攝火辣照遭炮轟　博物館呼籲民眾尊重歷史
文化藝術
藝術
藝術創作
藝術文化
藝術家
藝術家
亞洲藝術新星100