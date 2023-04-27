德國百年建築別出心裁譽歐洲最美游泳池　當初興建竟為市民沐浴？

【建築設計】到訪歐洲，當然是去欣賞那裡的建築和感受濃厚的歷史背景。不過，很多人到歐洲一般都是參觀教堂、皇宮等熱門景點，你又有沒有想過參觀游泳池？



德國柏林有很多非常優美古舊的公共泳池，他們每每都有上百年的歷史，更有各自的建築風格和特色，被不少人美譽為歐洲最美的游泳池。假如有幸到訪柏林，推薦大家前去欣賞那裡獨特優美的建築設計。



Stadtbad Oderberger Straße。（圖源：hotel-oderberger）

德國柏林人出了名熱愛水上活動，著名的裸體運動Freikörperkultur（FKK），呼籲人們解放身體文化便來自於德國。夏季一到，到海灘和湖泊裸泳的人隨處可見，公共泳池更是柏林人全年休閒消遣的不二之選。柏林夏天相對炎熱，人們習慣湧向城市的公共泳池，在游泳池裡游泳消暑和曬日光浴，來度過美好的一天。其他季節，柏林人亦會到恆溫的室內公共泳池消遣，不少室內泳池都設有桑拿浴室、按摩休息區等設施，受不少柏林人喜愛。

夏季一到，德國柏林人就會到到海灘和湖泊進行水上活動消暑。（圖源：berlin.de；dpa）

柏林市內保留了很多上一兩個世紀建造的室內公共泳池，他們是柏林人熱衷於游泳文化的源頭之一。這些優美又別具特色的室內泳池，其實有一定的歷史淵源。20世紀初，第二次工業革命正進行得如火如荼，柏林作為重要的工業城市，吸引了大量工人前來工作、生活。密集的生活環境逐漸為城市帶來不少衛生問題，除了污染和惡臭之外，惡劣的衛生環境更助長病毒滋生，對城市運作構成威脅。然而，當時浴室和沐浴可謂一種奢侈品，樓宇的水管設備並不先進，整個柏林只有一少部分人的家中有自己的淋浴設施，大部分工人當年可能一星期才會洗一次澡，更別論地位尚未平等的婦孺。

有見及此，柏林市政府時任城市規劃和建設總監Ludwig Hoffmann就決定建造四個市政浴池來應對首都人口急速增長的生活需求。所以，那些華麗裝潢的公共泳池，其實不僅是民眾游泳的地方，更是人們從前洗漱和淋浴的地方；也因為大眾經常會使用到公共泳池的設施，設計師悉心為各個公共泳池打造精緻各異的風格特色，讓民眾可以在泳池消閑放鬆。

柏林最古老的室內公共游泳池——Stadtbad Charlottenburg

柏林最古老的室內公共游泳池——Stadtbad Charlottenburg。（圖源：berlinerbaeder.de；Elke A. Jung-Wolff）

由建議師Paul Bratring設計，建於1896至1898年的Stadtbad Charlottenburg Alte Halle（舊廳）是現時柏林最古老的室內游泳池。這棟以新藝術風格（Art Nouveau）打造的大廳建築，外牆用上充滿古舊特色的紅磚堆砌，內部以水為主題的綠色和白色瓷磚裝飾作主調，門窗和部分牆壁則用上淺色和灰綠色裝飾磚，配搭新哥德式拱頂和玻璃屋頂，形塑出高雅而又實用的公共浴場。

Stadtbad Charlottenburg設有當時嶄新的男女獨立更衣室，以及每周兩天的男女家庭共浴日。浴場的大量位置用作淋浴區和梳妝櫃，以至泳池區的範圍並不大，假如你打算前來認真游水，恐怕會令你失望；泳池區的觀景台上更有華麗的巨幅壁畫，讓人難以想像正身處一個公共游泳池。

「歐洲最美公共游泳池」——Stadtbad Neukölln

「歐洲最美公共游泳池」——Stadtbad Neukölln。（圖源：berlinerbaeder.de）

1914年建成的Stadtbad Neukölln，是同類舊式公共浴場中最大的設施之一。這個公共浴場與圖書館相連的綜合建築由建築師Reinhold Kiehl構思，他根據古羅馬溫泉浴場的設計，打造七米高石柱圍繞的迴廊結構，配合拱形天花板和錯綜複雜的馬賽克作品，仿製出如希臘古神廟的美麗空間。這個可容納10,000人的浴場，設有男女獨立泳池，沿著柱廊後更有廣受市民歡迎的彩色桑拿浴區，從前至今一直都是民眾消閑作樂的好地方。不過，與其他舊式公共浴場一樣，泳池區並不是建造浴場的主要目的，因此它更適合前往欣賞其令人讚嘆的內部設計，想像自己置身於古羅馬帝國的浴場「浸水」更佳。