炙手可熱法國布偶藝術家首個香港個展　天價潮流藝術品背後的巧思

撰文：何國龍
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【展覽】自從見識過法國藝術家Anne-Valérie Dupond的作品，布偶公仔不再只是小朋友的床邊玩具，搖身一變成為炙手可熱的天價藝術品。

Anne-Valérie Dupond（圖片來源：《Anne-Valérie Dupond : Saint Créatures》展覽）

Anne-Valérie Dupond（AVD）生於1976年，曾就讀法國史特拉斯堡大學並於2000年獲得造型藝術學院的學位，她標誌性的創作手法，是將布料重新縫合成為一件件獨一無二的布藝雕塑。剛畢業AVD便參加了世界各地的展覽，並於2002年受邀為時尚品牌KENZO的當季設計縫製出「Bazille大象布偶」，亮相於高級時裝的世界並廣為人知。自此之後，AVD與時尚界變得密不可分。於2004年，她受UNDERCOVER設計師高橋盾之邀請參與當年的Fashion Show，當時的入場券採用了她親手縫製的怪異小魚布偶設計，令人印象深刻。及後她亦曾為Comme des Garçons的東京旗艦店打造雕塑、與山本耀司的品牌合作等。

2002年受邀為時尚品牌KENZO的當季設計縫製出「Bazille大象布偶」（圖片來源：Anne-Valérie Dupond的個人網站 annevaleriedupond.com）
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於2000年代末，AVD多次於歐洲舉行展覧，直到2011年之後慢慢拓闊亞洲市場，在日本、香港、新加坡等地得到更多人的認識，與此同時，她亦開始涉足玩具界。2019年她曾次與Medicom Toy合作推出「ONE OF A KIND」1000% BE@RBRICK系列，由於本身在藝術、時尚界已有一定名氣，所以首波合作已得到熱烈迴響，這一年製作出來的其中一款1000% BE@RBRICK於上海的E2W ART中以高達100萬港元售出，無論是玩具還是藝術藏家的眼中，AVD的作品都是珍稀的逸品。所以隨即與Medicom Toy再次合作，繼而推出6款各自獨一無二的BE@RBRICK，分別採用獨角的碎花布造型、吸血蝙蝠主題及花紋布料所組成的款式等。

AVD與Medicom Toy合作推出的1000% BE@RBRICK系列（圖片來源：Anne-Valérie Dupond的個人網站 annevaleriedupond.com）
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AVD的創作風格雖然採用布藝為主，但不限於可愛的造型，時而帶有暗黑氣息，令人深深著迷。她曾指出自己的工作是利用織物來製作雕塑，並會簡單地使用回收物料來創作，題材不限於歷史人物、巴洛克式雕塑或動物，但無論何種表現形式，她都想用幽默的方式來表現出事物的二元性，並且試圖以玩味來諷刺事物的刻板印象。在作品的表情、毛髮特徵、花紋以及名字上，全反映出不同的個性，不同的布料有著不同的歷史與故事，不同的動物在不同的文化背景中，有著不同的意義。

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想親身欣賞AVD的作品，除了在早前舉行日本以外首場的「BE@RBRICK WORLD WIDE TOUR 3 in Hong Kong」之外，近日她亦於上環太平山街HOLY CLUB內舉辦首個香港個展《Anne-Valérie Dupond : Saint Créatures》，於展覽中展出的《Saintes Créatures》系列作品，描述個人與平等主義兩種相反價值觀上的互補關係，並以東方文化中的十二生肖作為創作靈感，12種生肖動物在各地有不同的典故及象徵意義，聚集在一起融入東方文化卻結合出獨特的文化魅力。除了展品之外，場內還有藝術家設計的產品可供入手收藏，例如T-Shirt、海報及限量20對由藝術家親自改製的帆布鞋等等。

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《Anne-Valérie Dupond : Saint Créatures》

日期：即日起至5月7日

時間：12:00-19:00（星期一休息）

地址：上環太平山街28號地下HOLY CLUB

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