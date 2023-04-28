筆跡分析了解他人性格有助職場關係　劃一條線已能分析？｜開卷樂

在職場上，處理好人際關係，凡事都能事倍功半。為了解自己和別人，不少人喜歡查看星座、心理測驗、甚至算命，原來還有一項鮮為人知的法寶 —— 筆跡分析。筆跡專家林婉雯的新書《職場筆跡知你我：不可不知的筆跡分析技巧》像是一本武林秘笈，讓打工仔可以不動聲色地從老闆和同事的筆跡之中看到一些性格秘密，知己知彼。



文：香港電台開卷樂｜原題：打工仔生存秘術《職場筆跡知你我：不可不知的筆跡分析技巧》



透過筆跡分析可以知道別人的性格和長處。（圖源：gettyimages）

首位華人筆跡專家

林婉雯是一名會計師，多年前她要開始人事管理的工作時，上司建議只熟悉數字和程序的她學習一些溝通技巧。她當時留意到一個筆跡分析興趣班，好奇的她想進一步認識筆跡分析的奧秘，於是便將一封親筆書函，寄給英國一名80多歲的筆跡專家，結果筆跡專家回覆她的報告長達十頁，由她小時候的成長教養、家人關係，以至一些年少時的想法、未來發展的可能性等等，通通給「批」出來。當時林婉雯驚奇萬分，覺得這類報告有助計劃未來發展，可是在華人世界，卻鮮有這方面的專家，於是她開始深造，後來更成為英國筆跡專家公會首位華人筆跡專家及研究委員、法庭科學鑑定員協會及美國筆跡分析基金會會員。

首位華人筆跡專家——林婉雯。（圖源：林婉雯的網站）

筆跡分析不是英文獨有

提及筆跡分析，很多人會想到英文書法，但原來筆跡分析最初起源於歐洲大陸，並不是由英文發展出來的。林婉雯說，其實筆跡分析不限於語言，關鍵在於線條如何書寫，包括文字的空間和力度，還有不同的字型等等，甚至不一定需要以文字進行分析，簡單如一幅畫、或是畫在紙上的線條，也能作筆跡分析。據林婉雯的研究，中國古籍裏，也記載了不少漢字的筆跡分析，只是歐美傳統筆跡分析的整理較有系統。於是，林婉雯將有關華文的筆跡分析資料作系統整理，視為自己的理想。

《職場筆跡知你我：不可不知的筆跡分析技巧》書封。（圖片由開卷樂提供）

香港電台文教組節目《開卷樂》由鄭政恆、黃怡、馮傑主持，逢週六晚上9時30分至10時，港台第二台播出。



節目重溫 : https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



職場中的筆跡

《職場筆跡知你我：不可不知的筆跡分析技巧》雖說重點在職場，但書中不止著眼於專業人士的工作環境。例如本書的第一章就是分析茶餐廳的手寫餐牌，從而分析不同員工的個性。有一次林婉雯發現某茶餐廳的餐牌字跡十分有趣，為了看到是哪位員工所寫的字，她足足一星期都選在那餐廳用餐，終於發現餐牌原來是廚師的手筆，她笑言從筆跡也可以看到廚師製作的食物是否好吃。

林婉雯指，很多有興趣學習筆跡分析的同學，往往會帶上老闆和同事的簽名讓她分析，請教她如何與共事的人好好相處。從不同的筆跡，可以知道別人的性格和長處，也有助知人善任，達到更好的管理。

人與人之間的相處和磨合是一門深奧的學問，透過筆跡分析，去認識一個人，是一種有趣體驗。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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