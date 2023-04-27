由《罪與罰》到《梵音》　宗教RAP中體現廿四味實力｜林綸詩專欄

上次提到聽竇靖童新作《Monday》的廣東話RAP，香港樂迷都特別興奮。廣東歌詞本身當然已經入心，但廣東RAP更是特別入心入肺。RAP總有獨特的本土性，是其他語言的樂迷較難理解，所以我話RAP像是送給同一個語言的人最尊貴的訊息。

文：林綸詩｜原題：廿四味的實力: 由《罪與罰》到《梵音》的宗教 RAP



）關淑怡《戀一世的愛》專輯封面（kkbox）

前陣子發現新大陸，原來RAP可有拼貼性。例如一首RAP可以放入其他流行曲中 （我有一陣子很迷有RAP的慢歌，覺得一快一慢，好像流心朱古力布甸一樣，又凍又熱，口感非凡）。上個月在林敏驄的演唱會裡，鄭融和廿四味翻唱他的作品《梵音》（原唱: 關淑怡，1991），完全把歌曲帶到另一層次。沒錯，大家記憶中的《梵音》是沒有RAP部份的，只係「Oh wah oh wah...He ya he ya...」的喃嘸部份，已經十分前衞。怎料三十年後，還加入RAP，跟本身佛味濃厚的歌詞來個互相輝映，跨越時代，是有趣的fusion。其實RAP的「新」部份，原來來自《罪與罰》（原唱: 鄭秀文、廿四味，2009）的RAP歌詞。後者是基督教概念歌曲，聖詩味濃厚，拼接過來，變了新紀元宗教: 上帝和菩薩都同是我們要學習的對象。

//悟著是眾生可得的智慧 悟空的空

悟著是甚麼都不懂的智慧 甚麼不懂

活著就是不可思議的敬禮 無聲之中

罪是抹入不必不羈的放縱 抹頂之中



RAP:

我地係呢一出戲o既主角 （Oh wah ）

想演好呢個角色需要時刻保持醒覺 （oh wah...）

擘大眼打醒十二分精神 （He ya）

提防小人o系你背後用暗箭將你擊暈 （he ya...）

戲如人生盡力做好本份 （Oh wah）

但可能故事結局太過逼真 （oh wah...）

而真相更殘忍系要被大眾公開評分 （He ya）

無奈 你要成為人群中o既最劣等 （he ya...）

光與影呢秒鐘無法形成對等

黑與白o既關系再次引起紛爭

灰色地帶衍生 一連串質問

你會失去所有似戰爭

自由太多會令世人失去平衡

唯有全能o既神 能夠給你指引

我祈求上帝向你伸出援手

能夠帶你走出

獨具慧根 修身可得到的智慧 淨心的燈

獨具善心 福德的所種 幸福深深

不眠時 隨心意

莊嚴時 無心意//



原詞在《罪與罰》裡，本是歌詞及RAP詞同出自基督為主的教義:

《罪與罰》是《Faith信》專輯的主打歌之一。(MV截圖)

//其實你 原諒了他 等於救己

個個犯罪 誰會沒罪 誰壞到要死

而你 何事要 下半旗

你要贖罪 陪你贖罪 何只你



誰懲罰過你 怎麼垂頭喪氣 （我唔想再咁落去）

誰迫你認錯 擔起苦行石碑 （想你教我點樣去面對）

誰原諒過你 可否牢牢銘記 （我唔想再咁落去）

從寬恕入面 見真理 （想你教我點樣去面對）

RAP詞同上//



這樣的拼貼真的令人更見廿四味的實力，尤其對主題的敏感度。看電影《狂舞派3》，可見RAPPERS日常怎樣觀察世事、搜索靈感、再化成過癮句子。近期看廿四味的24/7 Talk頻道，訪問的深度暫時是本地YOUTUBE之冠，可能近年他們亦有在電影發展，故無論訪問音樂或電影的人，都十分對題，且跟到受訪者的節奏——這些必是來自他們RAP的經驗和功力！

（專欄「歌曲心頭好」隔周刊出，圖片為編輯所擬。本文不代表藝文格物立場）

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作者簡介｜林綸詩，80後中大人，鍾愛香港流行文化。寫過樂評、做過評審，最喜歡合唱歌。

