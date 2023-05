Affordable Art Fair舉行第十年　嚴選四大藝術家和必看玩味作品

【Affordable Art Fair/ AAF】2023年Affrodable Art Fair於今天(19日)起開始向公眾開放,隨著Affordable Art Fair在港舉行第十年,今年將匯聚 93間參展單位,包括全球15個國家和地區畫廊,並呈現不少本地新秀藝術家代表作品。除了官方策劃一系列大型裝置,還有什麼有趣藝術家作品值得留意?



首先是要介紹一系列搶眼插畫,畫風酷似傳統中式包裝,有財神爺等不少熟悉元素,但仔細一看卻發現畫裡標上了各種殘酷標語,譬如「萬丈高樓平地起 哪家是我安身處」、「白日香港夢 泡沫黃金屋」等痛斥香港房地產市場,相信讓不少港人深有共鳴。

原來這是英國藝術家Dominic Johnson Hill作品,他在來港定居前曾在北京生活多年,並在該地創立T-Shirt潮牌Plastered 8,這一系列作品便是以Plastered 8署名。系列名為「Lost the Plot」,藝術家以中國傳統鞭炮包裝作為靈感,巧妙與香港房地產市場作為結合,創作出一連8張諷刺意味濃厚畫作。

藝術家認為香港房地產市場和煙花、鞭炮有一種共性,在中國文化中,鞭炮、煙花一般象徵美好願景,但這些繁華璀璨景象只是曇花一現,過後便不留痕跡,而房產市場也是如此。藝術家在每幅作品上留下警告,不僅是復刻鞭炮包裝,也是對現實生活作出警示。每張作品都夾帶不少彩蛋,有興趣的讀者不妨仔細觀察。

