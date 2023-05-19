Affordable Art Fair舉行第十年　嚴選四大藝術家和必看玩味作品

【Affordable Art Fair/ AAF】2023年Affrodable Art Fair於今天（19日）起開始向公眾開放，隨著Affordable Art Fair在港舉行第十年，今年將匯聚 93間參展單位，包括全球15個國家和地區畫廊，並呈現不少本地新秀藝術家代表作品。除了官方策劃一系列大型裝置，還有什麼有趣藝術家作品值得留意？



2023 AAF現場（攝：梁嘉欣）

Plastered 8

Plastered 8作品（攝：梁嘉欣）

首先是要介紹一系列搶眼插畫，畫風酷似傳統中式包裝，有財神爺等不少熟悉元素，但仔細一看卻發現畫裡標上了各種殘酷標語，譬如「萬丈高樓平地起 哪家是我安身處」、「白日香港夢 泡沫黃金屋」等痛斥香港房地產市場，相信讓不少港人深有共鳴。

原來這是英國藝術家Dominic Johnson Hill作品，他在來港定居前曾在北京生活多年，並在該地創立T-Shirt潮牌Plastered 8，這一系列作品便是以Plastered 8署名。系列名為「Lost the Plot」，藝術家以中國傳統鞭炮包裝作為靈感，巧妙與香港房地產市場作為結合，創作出一連8張諷刺意味濃厚畫作。

藝術家認為香港房地產市場和煙花、鞭炮有一種共性，在中國文化中，鞭炮、煙花一般象徵美好願景，但這些繁華璀璨景象只是曇花一現，過後便不留痕跡，而房產市場也是如此。藝術家在每幅作品上留下警告，不僅是復刻鞭炮包裝，也是對現實生活作出警示。每張作品都夾帶不少彩蛋，有興趣的讀者不妨仔細觀察。

Lingmuki

Lingmuki Mountain in the Clouds_oil on canvas_80cm x 100cm_2022 (AAF)

一般來說，西方景觀畫作更注重真實性，透過不同色彩渲染出場景氣氛，Lingmuki這一系列油畫作品卻帶有中式山水畫氣韻。藝術家稱這些畫作為「油畫山水」，她表示道教無為之道深深塑造了她的藝術和生活，但在香港，這種生活方式常會被城市高速運轉所掩蓋。後來她通過藝術將中國傳統美學以及西方技法融合，也將自己傳統中式成長背景和香港城市生活帶到一起，創作出這系列作品。

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不同於傳統山水畫以筆墨和墨色變化來表現形態，Lingmuki作品以顏色來表達豐富層次，但在題材方面卻是描繪中國傳統畫中常見之山、水、雲等元素。她在作品中堆疊上厚厚顏料層，讓作品呈現一種類似雕塑的質感，而各種人物、動物在她畫中總是總是以小尺寸出現，更加襯托景觀之宏偉。

CORN SHUK MEI HO 何淑美

CORN SHUK MEI HO 何淑美 The First Snow, Acrylic on canvas, 76.2 x 101.6 cm, 2023 （資料圖片）

第三個作品系列來自現定居英國的香港畫家何淑美，這個名為「Girls and Boys」之肖像畫系列是畫家新作。她表示希望能通過畫作描繪年輕人內心掙扎以及無限想象力，作品主要以青春和自我探索作為主題。系列中這些年輕人依然擁有孩童一般想象力，但同時已經需要在成年世界生存。

藝術家通過作品嘗試捕捉人們潛意識中不同情緒，畫中人以不同角度向前方凝視，稚嫩臉孔與疲憊眼神產生強烈對比，沉默身軀又帶有一種和背景格格不入侷促感，十足青少年迷茫姿態，令人印象深刻。

Joris Ghilini

最後想介紹是法國藝術家Joris Ghilini在木板上創作一系列藝術作品。他在各種帶有自然風化痕跡木板上復刻不同名畫，這些木材坑坑窪窪不少、表面佈滿刮痕，藝術家表示這是他對時間的一種探索——這些名畫在未來會變得如何？通過人為做舊，他將這些畫作帶到一個奇妙空間，不再是在博物館中永久保存，而是思考他們在不同地方出現後會承載的歲月痕跡。藝術家這次專門來到現場進行創作，畫作現時仍在創作中，讀者不妨稍後到訪留意畫作進程。

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除了這些作品以外，主辦單位另外邀請了5位藝術家就Affordable Art Fair十周年進行創作，在場內不同角落展示大型裝置作品，包括香港插畫家Rick Lo描繪啟德飛機升降回憶畫作、羅列不少香港元素之Eleanor McColl大型木信箱、韓國設計師Doha Ham之奇趣沙發雕塑作品、可供遊人互動之Cyril Delettre照片裝置、以及目前仍在進行中的Murfin壁畫創作，不少藝術家會現身現場，讀者若有興趣，可以前往會場和不同藝術家聊聊創作理念。

其他精選作品——

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【活動地圖】



【活動詳情】

名稱：Affrodable Art Fair 2023

日期：即日至5月21日

地點： 香港灣仔博覽道 1 號，香港會議展覽中心 1E 展廳

