印尼退休大叔變藝術家　睿智語錄受文青共鳴半桶水語法成獨特喜感

看到這位藝術家的插圖，不知你會否一絲懷疑自己的語文水平？印尼華裔插畫家Paulus Supomo以自己「半桶水」的中文，結合手繪插畫在東南亞引起廣泛的熱潮。這位晚年才投身藝術事業的印尼大叔以有趣又略帶智慧的語錄成為文青追棒的熱門收藏，其獨特的視覺風格更獲得很多藝術名人青睞。



印尼插畫家 Paulus Supomo，蘇波莫的故事起始與一般人並無不同，自小喜歡繪畫的他因為家境清貧，技法又說不上出眾，於求學時期便早早輟學到製衣廠打工。雖然Paulus Supomo從未放下自己的興趣，但不得不向現實妥協的他亦跟從了大部人的人生軌跡，放棄了自己的藝術夢，為生計打拼。

插畫家 Paulus Supomo。（圖源：網上圖片）

勞碌數十年， Paulus Supomo 2019 年從工廠退休後，受到兒子Yulius Iskandar的鼓勵，終開始從事全職的藝術工作。Paulus Supomo的作品讓我不禁想起早年紅極一時的英國時裝品牌——Superdry極度乾燥（しなさい）。當年Superdry兩位創辦人因為鍾情日本文化和漢字，很隨意地就把Superdry的日文翻譯「極度乾燥しなさい」直接變為服裝品牌的名稱。及後Superdry繼續承接「傳統」，在自己大大小小的商品都加入一些日文漢字，文字間並沒有特別意思和意義，就單純地認為在服裝加上日文比較好看，讓能夠讀懂文字意思的我們多了一種「無厘頭」的趣味。

第一次看到Paulus Supomo的插畫亦給予我那種「無厘頭」的感覺，不過與Superdry不同的是，Paulus Supomo作品裡的中文有著不少的深思與內涵。Paulus Supomo是一位印尼華僑後代，他經常通過自己的作品探索自己的身份。上世紀，印尼曾有一段打壓華人的黑暗歷史，印尼政府禁止了一切來自中國的文學、文化，甚至在公共場所使用漢字。令對中文很感興趣的Paulus Supomo無法接觸中國文化。後來，他從教會一名來自台灣的老師中學習到漢字和普通話，並在兒子的建議下嘗試把書寫漢字結合自己的繪畫一同創作。

Paulus Supomo的作品很有手工繪製的老派海報特色，插圖上經典的筆觸和用色，幽默又帶點睿智的語錄，形成了非常獨特的視覺風格。加上，Paulus Supomo不經意地不准確的中文翻譯，為作品增添了另類的喜感，令身為漢字使用者的我們會被它錯誤的語法捧腹大笑。

Paulus Supomo精闢又引人共鳴的語錄插畫數年間便得到不少藝術名人的青睞，甚至邀請他聯乘合作，讓Paulus Supomo的作品瞬間成為炙手可熱的潮流，深受年青一代追棒。可惜，這位從退休大叔搖身一變的藝術家2021年因病離世。現在他的兒子為父親創立品牌「漢字術」（Seni Kanji），重新排版設計父親的創作，製作周邊商品，讓更多人可以欣賞父親的作品，藉此啟發他人。哪張作品最能令你會心微笑？

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