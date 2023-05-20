烏鴉比AI更快搶走飯碗！超群智慧充當街道清潔員如何訓練出來？

近年人工智能技術日新月異，愈來愈多人擔心自己的工作會否被AI取代。然而，除了要提防AI會不會令我們「飯碗」不保，現在就連動物也想來分一杯羹。烏鴉被譽為地球上最聰明的物種之一，你有沒有想過烏鴉竟然可以取代人類的工作？



你有沒有想過烏鴉竟然可以取代人類的工作？（圖源：Gettyimages）

途人隨手扔在街上的垃圾總是讓每個城市煩惱頭痛的問題，儘管各國都有訂立不少亂扔垃圾的罰則，但由於範圍太廣難以檢控，實際阻嚇性甚微。在街上亂扔垃圾引發的氣味和衛生問題影響市容之外，最難為的莫過於清潔街道的工人。清潔工人需要逐一把街上的垃圾執起收拾，花費大量時間和成本；其中，以抽完的煙頭最為常見，亦最不方便執拾。煙頭面積小，容易掉在街頭的不同角落與縫隙，讓清潔的難度大大增加。有見及此，為了讓城市更能夠有效地清潔街道，兩位荷蘭設計師忽發奇想聘請特別「員工」為城市作艱巨的清潔任務。

早前，Ruben van der Vleuten和Bob Spikman成立初創公司Crowded Cities，致力訓練烏鴉把街道上的煙頭執到他們開發的收集裝置Crowbar。起初，兩位企業家打算研發機械人走坊街道幫助清潔工人清潔。可惜要在街道上同時避開繁忙的路人和單車，又要把街上的煙頭成功吸走顯然相當困難。於是，他們把想法轉移到城市中最常見的動物上：鳥類。烏鴉在很多歐洲城市隨處可見，而烏鴉的智力水平在動物界中更是名列前茅，讓他們的想法得以實踐。

烏鴉是地球上最聰明的物種之一，他們的智商和黑猩猩相近，懂得觀察環境和人類來學習，故一直有狡猾的形象。有鑑於數年前Joshua Klein著名的「烏鴉自動販賣機」實驗——CrowBox成功訓練圈養烏鴉將硬幣存入盒子以換取花生，Crowded Cities決定更進一步嘗試讓烏鴉幫助執拾煙頭垃圾來換取食物。裝置Crowbar的運作根據心理學上的古典制約理論（classical conditioning）訓練烏鴉形成條件發射，叫他們自行到街道上尋找散落的煙頭，從而幫助解決亂扔垃圾的問題。

（圖源：Crowded Cities）

訓練烏鴉學習過程，首先需要在裝置的托盤上放置煙頭和點心，讓烏鴉對兩件事物產生聯想。當烏鴉習慣來到裝置的平台覓食後，便需要進一步向烏鴉說明機器可以提供食物，並訓練他們要把煙頭掉到裝置下方的容器內。如是者，經過不斷的訓練和獎勵，令烏鴉明白只要把煙頭掉進裝置就能獲得食物，烏鴉便可以化身成「城市清潔員」幫忙執垃圾再回收到不同的收集處。

法國一間歷史悠久的主題公園Puy du Fou就成為首間真正聘用這些「員工」的企業。園區訓練了六隻圈養烏鴉在園內執拾遊人扔下的煙頭和垃圾。負責人認為這個行動不僅僅是為了清潔公園，因為樂園總是保持清潔；這也是為了告訴公眾：如果一隻鳥都能做到，為什麼我不能保護環境呢？在飼養員的密切監督下，「清潔員」每週只會工作四天，以防他們不滿罷工。

目前，普遍未有把圈養烏鴉拓展至野生烏鴉，甚至招募更多其他智力超群「員工」從事人類工作的念頭。但無論如何，受惠的必定是我們的福祉。