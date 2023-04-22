台插畫師伯虎Poyunwang　惡搞厭世反諷現實我就爛｜亞洲藝術新星

【亞洲藝術新星100】任何經典人物角色只要經過他的手筆，都會形象崩壞、無法挽回。台灣插畫師伯虎Poyunwang多年來熱愛反叛、鍾情惡搞，從開頭發展的嬰兒製衣，再到公仔插畫，同秉乘著令人反白眼的宗旨，以廢到笑的惡搞厭世風格，在灰沉的現實中給予觀眾歡樂。



台灣插畫師伯虎，又名Poyunwang，可謂近年台灣商業上最成功的插畫家之一，他涉足的領域無不受到大眾的追捧。從製衣設計、平面插畫，再到3D模型，他的惡搞厭世風遍佈亞洲，售賣的創作也總被一掃而空。

台灣插畫師伯虎Poyunwang，可謂近年台灣商業上最成功的插畫家之一．（圖源：龍江唐伯虎Facebook）

伯虎在台灣出生與長大，12 歲時移居歐美並就讀於美國加州藝術學院。年少時的他已展示出其優秀的藝術設計天賦，其畢業論文項目《You think, therefore I am》嬴得了2007 年的 Adobe 設計成就獎。

畢業以後伯虎回到亞洲發展，從事平面設計工作。然而，植根在他心中的反叛靈魂很快便讓他跳出原來規律的生活，成為「不務正業」的插畫師。起初，伯虎因為家中將迎接一位新成員，當時在台灣卻又一直找不到自己心儀的兒童服飾，於是他便把心一橫嘗試親手設計小孩的衣服，製作時尚又有趣的小童服飾。伯虎與太太共同創立的服飾品牌Plenty Collection就此誕生，他們製作的兒童服飾充斥著伯虎幽默、惡搞的個人特色，把「難相處」、「我很可愛 別再看了」等吐嘈式童言套在孩童身上，並意外得到了廣大的迴響。現時搞笑對白、吐嘈式句子的T-shirt隨處可見，但在當時連大型廉價時裝品牌都尚未進駐台灣之時，伯虎可謂走在這個熱潮的尖端。

後來小孩長大，看得懂衣服上的意思，不想再穿父親惡搞的衣服，驅使伯虎從設計服飾轉向繪畫創作。伯虎表示自己其實相當喜愛插圖繪畫，只因各種因緣際遇最終沒有選擇以畫畫作為職業。這次，猶如「大小孩」的伯虎又從他兒子身上找靈感，把兒子的模樣繪畫成有趣的卡通人物。發覺小孩沒有太抗拒後，伯虎又開始發揮他的惡搞基因，把兒子的卡通頭像與公主和無數經典人物角色都聯乘一遍。他打破這些原有角色的固有形象，想像他們來到現實世界，過著你和我的日常生活會如何。

伯虎惡搞的對象全是那些我們耳熟能詳的人物，像是深受少女喜愛的迪士尼公主和美少女戰士、國際知名的麥當勞叔叔和肯德基上校，甚至嚴肅可敬的諸天神佛亦曾被他捧在手中玩弄。他繪畫的「挖鼻孔系列」更在網絡上火速爆紅，成為他標誌性的系列創作。角色們擺著一副厭世臭險、挖著鼻孔，像是不屑的控訴著世界，給予年輕一代反叛、「我就爛」的認同感。伯虎認為他的創作希望給人一種巨大反差，讓那些日常莊嚴又優雅的公主做些平常不會做的事，告訴觀眾任何人都是人，有軟弱、不正經的一面，也會挖鼻屎、去廁所。

伯虎幽默又厭世的畫風獲得了很多人的共鳴，最近他被邀請舉辦個人的作品展覽，他繪製的周邊產品亦受到支持者的歡迎，早前與新加坡玩具品牌合作設計的3D公仔系列也是瞬間被一掃而空。雖然伯虎認為有人可能會視他的作品低俗、白癡，但這種令人廢到笑的惡搞文化，實為對現實種種無力感的反叛與嘲諷，也代表著現今年輕一代的心聲。從伯虎日常在社交媒體與觀眾充滿厭世、挖苦的互動足可證明，惡搞的極致也可以是一種藝術形式。

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