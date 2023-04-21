嶄新設計為老人重奪後半生主導權　讓每人都能優雅地老去｜開卷樂

如果有逆轉的超能力，誰不想將時間撥到年輕時。人總會變老，遇上行動不便、吞嚥困難、認知障礙等各種生活難題，如何運用設計改善生活，讓人活出美好的後半生呢？設計研究者徐巧詩結集了香港設計中心「設計光譜」展覽「後。生」的設計作品和設計師心得，並採訪不同組織和社會機構，撰寫了《設計後半生》一書，讓讀者了解各式協助長者生活的創新設計，希望引起社會關注，攜手探索改善大家後半生生活的可能性。



文：香港電台開卷樂｜原題：《設計後半生》——給90歲的我



重拾飲食的樂趣

書中介紹不少應對香港社會老齡化問題的設計，連繫日常衣食住行各方面，達致老齡創新。民以食為天，細心挑選美食佳餚，不少香港人都習以為常，然而對於有吞嚥困難的長者來說，他們根本沒有選擇。香港的「軟食」很多時只是醫學主導，如將肉菜飯打爛成糊餐、湯飯等，以應付日常營養所需。老人家失去選擇食物的自主權，美食在前卻是可望而不可吃。

有見及此，有社企便設立吞嚥飲食資訊平台「軟餐俠」，致力推廣尊嚴飲食，從「形態、香氣、呈現方式」入手，將軟食製作成近似食品原來的模樣。「例如軟餐燒賣，會將真燒賣打成軟滑、柔弱的慕絲感」。就算吞嚥困難，長者也能選擇他們喜愛的食物，重拾飲食的樂趣。

《設計後半生》書封。（圖片由開卷樂提供）

香港電台文教組節目《開卷樂》由鄭政恆、黃怡、馮傑主持，逢週六晚上9時30分至10時，港台第二台播出。



節目重溫 : https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



打破身體的局限

徐巧詩認為，每個人在不同人生階段會有不同需要，好的設計要有同理心，例如書中介紹了產品設計師劉子晉的「拐杖凳」，灰色的行山杖外形可變形成三角支架，螢光色的手柄打開成為了細小的凳面，讓行動不便的長者行走期間可坐下來休息。劉子晉言：「我留意到當一個人未老，但身體狀態需要拐杖時，對他來說是一種迫於無奈的妥協；需要時才選用行山杖或運動型的款式。」設計簡單，但別具匠心，難怪這項設計獲國際奬項表揚。

年青時是專業人士的長者，卻在退休之後，失去發揮才能的機會，如何讓他們在人生下半場繼續貢獻社會？有社福機構便開創「50＋」平台，讓退休護士指導長者吃藥、退休工程師協助別人做簡單的裝修工作等，讓他們發揮所長，並重新找到自我的價值，退而不休。

隨著年紀增長，身體機能下降在所難免，影響日常生活，幸而優秀的設計能協助長者重奪生活的自主權。《設計後半生》作者徐巧詩所言，書中提到的老齡化設計，不只是為了身邊的長者，其實也是為自己未來的生活綢繆，讓後半生過得便利又舒適，自由且優雅。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

【開卷樂其他文章：市民的大會堂 六十年孕育幾代人文化藝術氣息的文化殿堂】

【開卷樂其他文章：多元體裁溫馨小品《金耳山奇遇記》親情故事更有科幻穿越】