深圳好去處2023｜6月免費藝術設計展覽10選　每一個都值得打卡

6月深圳展覽來啦！



夏日炎炎找個乘涼好去處，那必須是鑽進展館避暑呀。推薦10大免費打卡點，十分出片，相當有趣，這份看展詳情速速收藏。

1 丨非凡的意大利設計展覽

（深圳潮生活提供）

「非凡的意大利設計展覽」與意大利久負盛名的國家級工業設計行業協會ADI緊密合作，通過闡述人與設計產物之間的關係，及設計對於個體生活的不同功能板塊的賦能作用，將展覽劃分為想象、工作、關聯、生活以及移動這五個關於「設計賦能」的展區，展現設計應「以人為本」的核心觀念。通過70餘件標誌性的意大利設計作品，以期充分想觀眾展示意大利製作背後獨特的設計思潮與創造力。

展覽日期：即日起 - 2023年6月28日

開放時間：週一至週日10:00 - 22:00

地點：深圳市南山區海上世界文化藝術中心L1玻璃空間、L2會員空間

門票：免費



2 丨「聲之海」八木良太個展

（深圳潮生活提供）

該展覽主要闡釋了藝術家通過媒介創作反思「被教化的直覺」。區別於以往八木良太的個人項目，本次展覽也是一場策劃實驗，即萬一空間對話海洋，媒體裝置對話法螺和古貝；同時發表藝術家在地新作品。藝術家，策展人以在地共生的參與方式與格物致知的展覽視角配合空間，試圖用藝術的手法回應黑格爾式的啓蒙：從我到我們，從教化到發現，從藝術到智性。本次展覽由三條線索串聯空間的三個章節。

第一，藝術家的媒介本體觀；第二，藝術家的自然媒體觀；第三，藝術家對媒體本體的哲學思辨。感興趣的可以到現場靜心觀展細細品味~

展覽日期：即日起 - 2023年7月9日

開放時間：週一閉館、週二至週日11:00 - 19:00（週末及節假日至少提前一天預約）

地點：深圳市南山區海上世界文化藝術中心2層202

門票：免費



3 丨特殊符號 —— 汪琦琦個展

（深圳潮生活提供）

「特殊符號——汪琦琦個展」十分有意思。汪琦琦的創作靈感源於長期對身體的觀察和研究，她曾在一段時間裏，頻繁造訪醫療機構，體驗醫療問診、醫學觀察以及輔助矯正，她接觸到的大量醫療圖像成為了她在創作中打開對社會審美、異化身體研究和探討的窗口。

汪琦琦認為藝術關於「美」的討論始終處於「感性美」與「理性知識」對抗而來的張力之中，是綜合了混亂的認知和細微的直覺的綜合判斷。當藝術對美學的批判不再滿足於純粹的精緻和趣味之後，便開始悲劇精神的討論。藝術家從一系列醫療圖像、文字素材尋找不和諧的符號，讓觀眾站在安全距離之外挖掘反精緻審美背後的悲劇美學。

展覽日期：即日起 - 2023年6月25日

開放時間：週一閉館，週二至週日14:00 - 20:30

地點：深圳市南山區蛇口南海意庫5棟107

門票：免費



4 丨看不見的城市

（深圳潮生活提供）

時間不斷向前推移，此時此刻也在不斷被打包扔進歷史。記憶中到過的一個個城市愈發濃縮為一個個單一的情感。回憶起的時候總是情緒先行，但是場景卻愈加模糊。這份濃烈的情緒恐怕早已超越記憶中現實場景的價值。

展覽藉由意大利作家伊塔洛·卡爾維諾所寫小説《看不見的城市》展開想象。作者試圖通過描述這些城市，來展示關於世界的新視角，並探索人類思維和感知的可能性。每個城市都由馬可波羅所描述，但這些城市實際上是他對人類經驗和記憶的抽象表現。此次展覽將呈現王豪和符茗希兩位藝術家的作品，通過藝術家的角度以及他們對於城市的探索來洞悉記憶中暗流湧動的情感以及超越歷史的想象。

展覽日期：即日起 - 2023年6月11日

開放時間：週一至週日11:00 - 19:00

地點 深圳市南山區文昌街3號華僑城創意園北區A4棟206

門票：免費



5 丨忘掉她，像一朵忘掉的花

（深圳潮生活提供）

譚荔潔個展，此次展出的三組作品願能在慾望紛繁的世界裏，遇見深圳的自然、天真與樸素。

散漫的簕杜鵑花瓣裏，我像是一個獵人，穿透薄如蟬翼的花瓣葉脈，漫步在鄧一光描述深圳偷渡客的小説《所有的花都是梧桐山開的》中：「多好的花木，最後成了一山花漿子，蓮塘河滿河漂着花屍首……」在花漿子中，捕捉兔子、蝸牛的觸鬚、鴿子、蝴蝶又或者是戀人們，將奇妙的景象收入囊中。

《忘掉她，像一朵忘掉的花》所採用的藍曬製作是在所有顯影方式中，最親近自然的，它將太陽的能量轉換成濃郁的藍調保留在紙張上。

展覽日期：即日起 - 2023年6月16日

開放時間：週五至週日12:00 - 19:00

地點：深圳市福田區園嶺新村園嶺六街74棟103號一樹Arber藝術空間

門票：免費



6 丨異元解構—— 陳海&禹飛當代藝術雙個展

（深圳潮生活提供）

虛擬、幾何、解構是這次雙個展的主基調，兩位藝術家，一個70年代，一個80年，他們對藝術認識理解相似，但又各有千秋。在數字技術飛速發展的今天，繪畫、雕塑都從不同的角度發生改變，古典、當代、未來，把藝術為載體對未來展望，藝術思想應當走在社會的最前面。兩位藝術家從平面和三維的藝術形式對當代思潮解讀，與當下主流藝術不謀而合，材料、技術、觀念、藝術是一個永恆的話題，藝術家不懈追求探索，必定能收穫豐碩果實。

展覽日期：即日起 - 2023年6月15日

開放時間：週一至週日10:00 - 17:00

地點：深圳羅湖區天河城金啤坊D3棟3樓

門票：免費



7 丨向上生長

（深圳潮生活提供）

發展是必然歷程，也是常態。在時間和空間的多維度裏延伸。經驗的構成除了積累便是達到另一個自在狀態。展覽名為向上生長，意在尋求新的突破和方向。

此次主要呈現的為幾位藝術家新系列作品，與AWAKE畫廊新的空間也是一種呼應。每位藝術家都有自己關切的內容，將其透過畫面表達出來。有精神維度的自我冥想、傳統與現代的分解重組、時間與繪畫的純粹關係、絕對理性的數學解釋主義，云云種種。以不同的視角觀察在觀念、形式、技法、材料上進行實踐，體現其對藝術的理解。

除這種平行相融合的共生性外，也自然有較量。這種比較也轉化為內驅力使作品、藝術家不斷地成長和完善。根植於自我關注的核心，向上生長。

展覽日期：即日起 - 2023年6月14日

開放時間：週二至週日11:00 - 19:00（週一閉館）

地點：深圳市羅湖區筍崗街道寶崗路5號深圳NOA諾亞酒店7樓

門票：免費



8 丨王海川個展《川流》

（深圳潮生活提供）

此次展覽既呈現了藝術家的新近創作，亦圍繞其持續在圖像深海中發掘情境、提煉符碼、生成色域的多種嘗試，不斷回返這些去中心化圖像的原初瞬間。觀眾瀏覽其中，有如翻動一部拼貼時代記憶、視覺文化、建築意象與宗教趣味的圖像之書，斷裂的碎片又得以在融合的視域中重建。

展覽日期：即日起 - 2023年6月14日

開放時間：週二至週日 10:00 - 19:00（週一閉館）

地點：深圳市南山區文昌南路東部工業區B4棟101室

門票：免費



9 丨「雲的方向」當代青年藝術家羣展

（深圳潮生活提供）

後疫情時代，當代藝術藝術是張揚出格、離經叛道的代名詞，亦是找尋更多方向與可能的最終呈現。在後疫情時代，種種變化也刺激着藝術領域的創新。藝術家們正在考慮融合所有更多材料的可能性，通過精確並且有限的概括和創作，去生產一種觀察世界的新的光亮。 觀眾看待當代藝術的方式就是理解世界的方式，多重視角、多重維度的觀看與理解，就是當代藝術的多種表達。所以當我們看到藝術家金善珍的作品時，會怎麼想呢：雲有方向嗎？藝術家是怎麼開始觀察雲的方向的？不妨來這個展尋找答案~

展覽日期：即日起 - 2023年6月18日

開放時間：週二至週五10:00 - 17:30，週一、週六日閉館

地點：深圳市寶安區松福大道與107國道交匯處iADC設計博物館四層

門票：免費



10 丨業曉凱個展：穿褲子的雲

（深圳潮生活提供）

本次展覽主題「穿褲子的雲」，取自20世紀的詩人馬雅可夫斯基的代表詩集《穿褲子的雲》，是一個既具詩意又有故事感的意象。展不大，但是很好出片，展廳內被隔成了四個區域，展示作品和放映影片，整個布展簡單又充滿巧思，感興趣的小夥伴，速速來打卡。

展覽日期：即日起 - 2023年6月18日

開放時間：週一至週日10:00 - 18:00

地點：深圳光明區光明文化藝術中心美術館

門票：免費



六月得閒不知道去哪玩的人，那我建議跟着小編一起去看展哦。在展覽中感受藝術的魅力，也是一種lifestyle的正確打開方式。

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