君塚良一的《教場０》：看透強項弱點交織人性｜還是日本｜湯禎兆

是的，題目是故意的，因為對我來說，君塚良一改編後的《教場０》，已經把長岡弘樹的原著進一步「補完」。作為《跳躍大搜查線》的金牌編劇，君塚良一的影響力真的非同凡響。

文：湯禎兆｜原題：君塚良一的《教場０》



《風間公親－教場0－》將於4月10日首播，香港觀眾可翌日下午透過「黃Viu煲劇平台」免費緊貼進度。

原著中對一眾新人菜鳥刑警的背景，基本上都付之闕如，電視劇中君塚則花上大量篇幅，為各人設定詳盡的立體細節，由縱容家暴的單親媽媽、都沉溺於軟飯男而不能自拔的女警，又或是為青蔥亡友追夢的熱血青年等，凡此種種均與全劇的焦點主題有關。

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其實《教場》由長岡弘樹到君塚良一手上，本質上主題已有轉化。在《教場０》中，君塚良一貫徹及突出的人生觀，是每個人的強項，也是他的弱點所在（其實有直接提醒鐘羅路子），而人生正是不斷犯錯的連續劇，風間之所以把自己推至冷峻極致（原著中形象並非如此），就是希望去杜絕犯錯的機會，雖然最終同樣不成功。章宏在〈盲信的結果〉已犯了背對犯人的錯誤，結果在〈畫廊的三幅畫〉再犯一次，導致命懸一線。路子擅長看透男女關係，女性直覺為她破案上常帶來靈感，但同樣因當局者迷，被軟飯男友牽著鼻走致犯下大錯。凡此種種，均說明了君塚統一的世界觀，也由是而把不同角色的生命交織起來，從而令文本的內容更豐碩堅實。

（圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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