新生代女優高畑充希的「低能化演出」定型危機｜還是日本｜湯禎兆

新生代女優中，我一向對高畑充希別具好感，形象討好，可塑性高，絕對值得期待。在《東京傷情故事》中，她飾演的店員須藤聰慧狡黠，好像甚麼都看透的旁觀眼光，配上短髮清爽的打扮，我一眼就認定是深津繪里的後繼接班人——難得是演法及神情也有大同小異的地方呢？（岔開一筆，《東京傷情故事》中的店主員工配搭，吉田鋼太郎與她在《ＵＮＫＮＯＷＮ》中化身成吸血鬼父女，再續未了緣）

文：湯禎兆｜原題：高畑充希的幸與不幸



東京傷情故事（劇照）

真正令她嶄露頭角定，我認為一定是出自坂元裕二筆下的《問題餐廳》，她飾演的侍應川奈表面上神經兮兮，好像是少根筋，但實質上卻往往金句連篇，道破世情的糾結。後來坂元再下一城，在《追憶潸然》中把她塑造成為複雜成熟的日向，就更加令人感受到她的可塑性充盈的魅力。

只不過成也《問題餐廳》，我認為敗也出自此。神經兮兮的傻妹頭演繹，為她帶來了後來《過度保護的加穗子》及《忘卻的幸子》等女一角色，可說把她的「低能化演出」定型下來。由衷而言，也是我最不想看到的高畑充希！今季的《ＵＮＫＮＯＷＮ》同樣無甚新意，重複類近的演出已不斷出現，希望坂元裕二及宮藤官九郎等高人可以盡快出手救救她吧！

（圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

【湯禎兆其他文章：君塚良一的《教場０》：看透強項弱點交織人性】

【湯禎兆其他文章：《聽我的電波吧》真人版 由二階堂富美演出更合適？】