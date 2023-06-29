拍下David Bowie經典專輯封面　鋤田正義鏡頭裡70年代搖滾樂風景

撰文：moom bookshop
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「其實，我很難想像鋤田先生從 1972 年就開始拍我拍個不停了，但事實真的是這樣。我猜那是因為每次他找我去拍照的時候，我的腦海中就會浮現那個溫柔、充滿創意的善良男人；而且，他總是把一不小心就會變得很單調的事變得既輕鬆又宜人。願他永垂不朽。」——大衛·鮑伊（David Bowie）
文：moom bookshop｜圖片來源：《Sukita: Eternity》

鋤田正義《Sukita: Eternity》（圖片來源：https://moom.cat/l/UiVVDq）
鋤田正義《Sukita: Eternity》（圖片來源：https://moom.cat/l/UiVVDq）

大衛·鮑伊的《Heroes》專輯封面無疑是曠世經典，對於其幕後大師鋤田正義來說，攝影是一種表達途徑，用以袒露藝術家彼此間共享的原始秘密，逾越語言這種隔閡的心靈交流。儘管他拍的是巨星，卻絲毫未流露出獵奇眼光，僅以強烈的熱情和洞察力，激發出幾乎能衝出相紙的震撼畫面。如今，這位橫跨樂壇、影視圈和名流攝影界的傳奇人物，終於推出生涯第一本回顧集《Sukita: Eternity》。

鋤田正義《Sukita: Eternity》（圖片來源：https://moom.cat/l/UiVVDq）
鋤田正義《Sukita: Eternity》（圖片來源：https://moom.cat/l/UiVVDq）

鋤田正義從小十分崇拜美國和西方世界對抗主流文化的運動，於是懷著憧憬遠赴紐約和倫敦，深深浸淫在熱愛的西洋音樂圈中，同時憑著隨性自在的攝影風格深受諸多巨星歡迎，包括大衛·鮑伊和搖滾歌手 Iggy Pop，皆與他維持了長達 40 年之久的工作關係；音樂詩人 Marc Bolan、憑《追殺比爾》原聲帶而聞名的傳奇吉他手布袋寅泰，也在鋤田的相機中留下了身影；吉姆·賈木許執導的邪典片《神秘列車》請來鋤田拍攝劇照，後來也將這些作品出版成冊；英年早逝的天才廣告導演杉山登志，甚至只允許鋤田為自己拍照。

鋤田正義《Sukita: Eternity》（圖片來源：https://moom.cat/l/UiVVDq）

從美、英 70 年代初期的搖滾樂壇風景、倫敦龐克搖滾時代到一大群日本搖滾新星，鋤田正義的作品無論在時空或文化層面，都拍出一片遼闊的光譜。《Sukita: Eternity》不僅收錄名流肖像，還有他早期的紀實、時尚攝影作品，以及罕見的旅行和街頭攝影作品。Blitz Gallery 藝廊負責人福川芳郎及攝影機構 Iconic Images 主席 Campbell Gunn，各自撰寫了詳盡的生平介紹，分別依據西洋、日本的脈絡梳理鋤田正義的地位，連同他奠定名聲的經典作品一起呈現。

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鋤田正義於 1938 年生於日本九州福岡縣並在當地長大，自日本寫真影像專門學校畢業後，先是在廣告公司累積資歷，1970 年正式成為自由攝影師，自此遠赴英國，為後來大為成功的攝影生涯揭開序幕。除了海外活動，鋤田正義也參與許多日本廣告和影視的平面拍攝工作，亦曾擔任電影《拋掉書本上街去》的攝影指導。

（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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