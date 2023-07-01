Bill Gates推介2023夏季書單　著作涵蓋遊戲文化、為非洲歷史正名

撰文：何國龍
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聞說微軟創辦人Bill Gates（比爾·蓋茲）每天會讀500頁書，以吸收知識應對未來的轉變。雖然現今世代我們手持一部智能電話便能知天下事，更可以針對性地搜尋到我們所需的資訊，不過書本還是能夠給予我們更多的驚喜，書本盛載著作者的腦中所想，當中很多內容是未必存在於網絡世界的。

過去十年間，Bill Gates於每年的夏天都會分享、推薦一些值得閱讀的好書，不過今年卻只有兩本，取而代之的是一部影集以及歌單，相信同樣的啟發人心。

過去十年Bill Gates每年都會分享一些值得閱讀的好書（圖片來源：GatesNotes）

Bill Gates所推介的第一本書，是由暢銷書《A. J. 的書店人生》的作者Gabrielle Zevin所著的小說——《Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow》。Gabrielle Zevin打從《A. J. 的書店人生》一書的成功而獲得人氣，可惜其後的著作未能將人氣延續下去，在疫情肆虐期間，她在居家隔離時翻出了以前的遊戲機，回想起遊戲當年如何啟發她學會說故事，於是以遊戲為題寫下了這本小說，出版之後深受歡迎長期佔據《紐約時報》、亞馬遜暢銷書排行榜。

《Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow》（圖片來源：GatesNotes）

書中主角Sam及Sadie自小認識，常常結伴玩《Super Mario》，因為是混血兒以及身患殘疾，作為小數族群未能對自我肯定。後來二人因為就讀哈佛大學時相遇，而且未畢業已經共同設計出人氣電玩，因此走紅並富有起來。雖然二人暗生情愫，卻沒有在一起。著作是一個關於成長、創業的故事，當中探討了遊戲文化與產業、身份認同、成功與失敗、兩性關係、野心到背叛等等，到頭來人生一如遊戲。Bill Gates在讀這本小說時，也想起了微軟的另一位共同創辦人Paul Allen，二人曾經亦因為名成利就，關係變得複雜起來。

（圖片來源：GatesNotes）

另一本推介的著作，是出自Howard French之手的《Born in Blackness》。Bill Gates指出他也正在學習非洲的種種知識，但依然從這本書中學到更多。作者Howard French透過著作在挑戰西方對於非洲的既定印象。其實在歐洲人最初到達非洲時，非洲已絕非一個原始的大陸，那裡早早建立了可與歐洲媲美的城邦、政治組織、甚至軍事力量，在藝術和商業方面亦很發達。現代世界往往以歐洲為尊，歸功於十五世紀的大航海時代，歐洲列強打通了貫穿東西南北的海上聯繫。另一邊廂的非洲，卻一直被認為是地球的邊陲，但如果非洲偏偏是文明起源的中心呢？甚至對於我們非常切身的東西，例如黃金、煙草、糖和棉花，這些都是源於非洲的偉大商品。《Born in Blackness》揭示了非洲對於現代世界的重要性以及被故意抹除的歷史，重塑了我們對世界歷史的理解。

除了以上兩本著作，今年Bill Gates還推介了一部影集以及Spotify的歌單。《Borgen》是一部丹麥政治劇，Bill Gates一口氣看畢四個季度，Borgen指的是丹麥政府位於哥本哈根的宮殿，劇中虛構的女首相是一位有原則、有才華的領導者，但也容易犯錯，有時甚至會被誤導，看她如何應付複雜的政局令人著迷。Bill Gates指出《Borgen》的娛樂性高於一切，不過仍然能夠從中學到很多東西。至於歌單方面，是次分享的有新歌亦有舊歌，包括Billie Holiday、Nat King Cole、Beatles、Vampire Weekend、Adele和U2的作品，多年來陪伴著他度過許多時光，非常適合作為今個夏天的背景音樂。

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