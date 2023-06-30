設計好改變｜窺探迪士尼幻想工程的奧秘　用家體驗設計的先驅者

近年大家經常聽到「沉浸式體驗」（Immersive Experience），已經成為當前和未來的設計大趨勢，特別是在娛樂、旅遊、零售等行業，沉浸式體驗成為滿足客戶需求的重要手法，有助提高客戶對產品或服務的滿意度。這種讓使用者能完全投入並產生共鳴，而且著重用家感受、以人為本的設計，當然深受歡迎。但大家有沒有想過原來早在上世紀，甚至乎在虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）等科技誕生前，沉浸式體驗已經出現？這些擅長塑造親臨其境體驗的設計師，早已存在於迪士尼的電影工作室內。



華特迪士尼幻想工程（亞洲）行政創意總監韋愷禮（Kelly Willis）帶領我們進入香港迪士尼樂園的幻想工程總部（黃寶瑩 攝）

「沉浸式體驗」是「體驗設計」（Experience Design）的一種，迪士尼成立了一個前所未有的開發部門：華特迪士尼幻想工程（Walt Disney Imagineering），負責迪士尼樂園和度假區的設計與開發，為全球迪士尼的賓客們構想、設計和打造奇妙體驗。華特迪士尼幻想工程負責規劃和設計，包括12個迪士尼樂園、數百個表演及景點、5艘遊輪、眾多的度假酒店以及房地產項目等設施，致力把創新的幻想力和專業知識合二為一，將夢想變成奇妙的體驗。通過創造不同環境、故事和角色，帶領大家完全沉浸於彷如真實的奇幻世界中。要了解幻想工程的種種，當然要由他們為我們解構當中的秘密，今回由華特迪士尼幻想工程（亞洲）行政創意總監韋愷禮（Kelly Willis）為大家分享香港迪士尼樂園當中的奇妙魔法。

Kelly透露，原來城堡的宏偉外觀有賴於運用精巧的比例設計，營造視力上的幻覺（黃寶瑩 攝）

要打造逼真的沉浸式體驗，當中涉及多元化的元素，並且缺一不可。Kelly指出：「幻想工程部門有超過140個重要崗位，包括各方面的專家，沒有他們，就不能完整地說故事。我們會考慮每一個細節，包括建築、裝飾、音樂、燈光和道具，以至用家層面的五感、情感思想等等，以確保每一個到來的賓客，都能夠感受到自己置身於彷如真實的幻想世界中。」沉浸式體驗設計以說故事為基本元素，同時將大家引領進入故事之中，體驗每一個奇妙時刻。「團隊協作是當中的關鍵，眾多的幻想工程師各自擅長的範疇都不同，但正正是這些和而不同的聲音，才可以讓我們碰撞出各種新想法，並且不斷自我尋求新挑戰，令團隊擁有持續向前的動力，因為我們的賓客都期待更多不同元素。亦因為樂園設計當中有很多細節，才能為我們提供機會，把握與賓客的每個接觸層面。」

奇妙夢想城堡及美國小鎮大街（圖片來源：香港迪士尼樂園）

幻想工程師所擅長的範疇之廣令人驚歎，合力打造出世界首屈一指的主題樂園。迪士尼最初是創作動畫和電影，如何將電影的元素與技術轉化成體驗設計？根據Kelly所言，首批體驗設計師，應該就是來自迪士尼的電影工作室。「幻想工程有些技術是來自電影的，例如應用強迫透視法（Forced Perspective）建造的美國小鎮大街及奇妙夢想城堡，大街內的商店地面層運用正常比例，但在第二、三層就逐漸縮小，看起來更高，讓大街在視覺上變得更長；城堡也是用上類似的手法，營造出更修長、宏偉、直達天際的感覺。」

Kelly指出：除了樂園內的建築、商店之外，每一位演藝人員都是讓整個樂園 「活起來」的重要一環（黃寶瑩 攝）

香港迪士尼樂園度假區內所有建築、商店、餐廳、酒店等一起聯手說故事，讓賓客彷如置身在迪士尼的奇妙世界。不過要將沉浸式體驗做到極致，還需要人的配合。幻想工程非常重視故事情節的設計，他們會通過角色、場景和對話來創造引人入勝的故事情節，讓賓客猶如置身於故事的核心中。「以人為本是最重要的，對外我們要以賓客的感受為先，對內每一位演藝人員都是讓整個樂園活起來的重要一環，我們提供各種的互動體驗，讓賓客積極參與其中，完全投入故事當中。而且要讓賓客歡樂，先要讓演藝人員自己都感到歡樂，這是迪士尼提倡的『Happy me, happy guests』，將快樂的情緒傳播開去，一同進入這個奇妙世界。」

迪士尼多年來的傳承與進步，讓人體會到培養創意人才的重要性（黃寶瑩 攝）

華特迪士尼公司自‎1923成立，適逢今年來到100周年，香港迪士尼亦踏入18周年。迪士尼向來敢於採用新科技，以助更好的呈現迪士尼故事，提升賓客體驗，迪士尼無論電影、遊樂設施、賓客服務等，都不斷地引入最新的科技。最新近的例子，可數香港迪士尼早前推出的「Duffy與好友遊玩屋」，透過應用擴增實境技術（AR），讓賓客置身於Duffy與好友可愛的故事世界。

另外，令人引頸以待、全球首個及最大型的《魔雪奇緣》主題園區魔雪奇緣世界 (World of Frozen)，將於今年11月開幕在香港迪士尼樂園開幕，帶領賓客進入愛莎、安娜和雪人小白的奇妙世界。另一個令人期待的項目就是於10月揭幕的華特・迪士尼與米奇老鼠銅像 ——「創夢家」，必定會成為不同年紀的迪士尼粉絲朝聖之地。

迪士尼不但為香港帶來歡樂和奇妙體驗，也將迪士尼的創意，技術和文化在香港傳承，Kelly指出：「回看18年前香港迪士尼樂園開幕之初，當時的創意人才大都來自美國，至今打下了根基，團隊內有著不少本地的核心成員，但我們依然要將之傳承下去，他們是迪士尼的未來，也是這個城市的未來。」迪士尼的動畫和電影為很多人的童年帶來不少啟發，相信迪士尼樂園及幻想工程團隊會同樣啟發到更多有志加入創意行業的年輕人們。

香港迪士尼今年參與了由香港設計中心舉辦的「設計好改變Design !n Action」特別企劃，Kelly在結業禮上擔任特別嘉賓，向在場同學分享樂園背後體驗設計的奧妙之處（黃寶瑩 攝）

香港迪士尼今年參與了由香港設計中心舉辦的「設計好改變Design !n Action」特別企劃，亦是香港特別行政區政府「創意香港」資助的「設計營商周城區活動」的同期活動，旨在為新世代策劃一場創意設計職業探索之旅。項目匯聚近60家本地創意及設計企業貢獻時間及專業知識，帶領逾300名本港大、中、小學生齊齊走出教室，與設計相關之各式專業人員交流，參觀及親身了解不同公司的工作和環境，以及行業發展趨勢。

計劃的結業禮早前於香港迪士尼樂園舉行，邀請了Kelly作為特別嘉賓，向在場同學分享樂園背後體驗設計的奧妙之處。Kelly作為業界的前輩，寄語希望加入創意行業的年輕人：「不要害怕去表達自己，在學習的過程中，往往會面對來自各界的期望，但不要忘記做回自己；要抱有好奇心，因為好奇心是創意的最大驅動力，最後不要忘記要敢於去作出改變。」

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