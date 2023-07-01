《教場0》全劇終極亮點　絕對在白石麻衣及染谷將太身上｜湯禎兆

《教場0》終於迎來結局，整體上可說平穩。君塚良一亦已適切地為原著進行補完計劃，而結尾也明顯留下伏線，用來引入風間與對手十崎的未解決瓜葛（十崎妹妹的疑團）。不過如果要說全劇的終極亮點，我一定會放在演員身上，七至十集是高潮所在，關鍵絕對在白石麻衣及染谷將太身上。

文：湯禎兆｜原題：《教場0》的亮點



白石麻衣絕對是驚喜，由衷而言她一直以來的角色，發揮空間往往不大，由乃木坂４６偶像轉型成演員的路途不算一帆風順。今次飾演鐘羅路子，與她可謂絕配的人設，聰慧狡黠，以小聰明橫行，貪生怕死，認為刑警不過是一份工作，為同居渣男會公私不分等等，凡此種種均有豐盈的對立點存於角色中。正因為角色衝突上，發揮空間自然大大提升，而她演繹上來也得心應手（反觀新垣的單親媽媽真的悶到幾至看不下去），希望可以憑此奠基，以後再可以廣開戲路。

《教場０》（劇照）

《教場０》（劇照）

至於染谷將太從來都是實力派的代表人物之一（其實他拍電影遠多於日劇），演技上的變化早已有目共睹。中込兼兒的角色屬警隊中的偏鋒人物，簡言之也接受我們港產片中爆裂刑警，喜歡不依規條行事，以上人設自然更適合染谷發揮。我最喜歡他「由邪轉正」的微細變化，出場時他事事與人對立不饒人，到中段已開始默默轉化，但本質上的痞子氣又不可一日即去。在第十話他去查問仁谷編輯的飯局情況，在公司兩度遇上一般巡警的違泊查問時，正好看到他的細微轉變。那正是實力派演員的魅力所在，其實用同一調子貫徹全劇從來不難，有能力的演員應該可以不斷為觀眾帶來驚喜效果。

（圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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