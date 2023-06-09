進入神秘奇異殯儀業世界　「空運遺體」有什麼門道？｜開卷樂

殯儀業總是予人一種神秘奇異之感。仵作、遺體化妝師、禮儀師等﹐都是大眾認知的殯儀業崗位，然而鮮少人談及殯葬相關的物流工作。《方生方死：被遺忘的專業》的三名作者——遺體運輸公司創辦人梁偉強、在大專教授工商管理學的講師劉銳業、註冊社工馬淑茵，他們歸納多年經驗和心得，分享殯儀業實際操作，剖析香港殯葬物流的現況與前景，讓讀者進入充滿「禁忌」的世界。

文：香港電台開卷樂｜原題：《方生方死：被遺忘的專業》－空運遺體的迷思



羅偉立從日本引入日式紙棺木，內裡是紙皮，外層是防水的水松板，將會改良成適合港人的大小。

一般談起物流，小則搬家，大則移民，原來也可以為逝者安排「空運遺體」。書中提及，大部份航空公司會因商業及人道理由接受遺體、骨殖、骨灰等空運運輸，只要合乎當地政府特定要求和航空條例，便可將遺體空運至其他國家安葬。當然這過程並不簡單：首先是處理文件，若死者非自然死亡，必須得到法庭的批准，指示生死註冊處發出「屍體移離許可證」，方可將屍體運離香港。自然死亡則不需得到法庭批准便可申請許可證。及後，殯葬物流人員需要確認航班時間，安排領取遺體、靈車、棺木等，他們要熟悉各項步驟，時間亦要拿捏準確，稍有差池，將牽連甚廣。除此之外，量度遺體重量、計算棺木尺碼也是一門學問，例如較肥胖的人死後會因為流失大量水份和血液而變輕，溺斃的人遺體因浸水發漲，遺體會比生前重量多了百分之三十。但由於不能事前量度遺體體重，殯葬物流人員只能靠逝者生前資料、死因等推算，配合棺木的重量預定飛機倉位。

《方生方死：被遺忘的專業》書封

香港電台文教組節目《開卷樂》由鄭政恆、黃怡、馮傑主持，逢週六晚上8時30分至9時，港台第二台播出。節目重溫 : https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



本書作者梁偉強是香港理工大學專業及持續教育學院客席講師，從事殯葬物流多年，他指出空運遺體並不需要特別的冷藏技術，防止屍體腐化的關鍵是殮房雪櫃。原來殮房雪櫃的溫度不似凍肉倉庫般設定在攝氏零下二十度，而是攝氏四度。因為低溫可以令肉類停止腐爛，但溫度太低卻會令皮肉乾燥爆裂。空運時，殯葬物流人員會先清潔遺體，並置放在棺木內，再放入鐵箱燒焊，最後用五夾板木箱裝妥，當中不加入任何乾冰或冷藏用品，因會危害航空安全。

西式殮葬使用的藤製棺木。（盧翊銘攝）

「骨殖運送」亦是殯葬物流其中重要的一環。在香港進行土葬大致分為永久墓園和六年土葬，後者是指入土六年後要「起骨」轉移至金塔，而近年移民潮也增加了骨殖移送國外的需求。雖然簡單來說物流就是運送貨物，但不論遺體還是骨殖，在親人心中卻無比珍貴，因此如何確保遺體在運送過程受到尊重，亦是一門專業。

和合石是全港最大的墳場，有土葬的棺地，有火葬的龕位，還有放骨頭的金塔地，葬公務員的浩園和英勇市民的景仰園也在此。（吳煒豪攝）

這本書的書名出自《莊子．齊物論》：「方生方死，方死方生」，眾生萬物，有生有死。香港理工大學專業及持續教育學院高級講師劉銳業指，希望這本書能使讀者認識殯儀業，並不再忌諱去談死亡。下回，我們會再講及新冠疫情下香港殯儀業所面對的困境，以及在香港關於綠色殯葬和生死教育的展望。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

【開卷樂其他文章：西方油畫中猶見水墨形態 被稱中國近代畫家例外的丁衍庸】

【開卷樂其他文章：藝壇巨擘丁衍庸半生回憶說 亂離中開創全港首個藝術系】