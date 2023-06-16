《方生方死》解開殯儀業背後迷思　疫情如何衝擊殯儀業？｜開卷樂

《莊子．齊物論》云︰「方生方死，方死方生」。生與死是人類以至所有生物的必經階段。《方生方死：被遺忘的專業》的三名作者——遺體運輸公司創辦人梁偉強、香港理工大學專業及持續教育學院高級講師劉銳業、註冊社工馬淑茵——為讀者解開殯儀業背後的迷思，消弭禁忌，亦希望讓大家思考死亡與生存的意義。

文：香港電台開卷樂｜原題：《方生方死︰被遺忘的專業》－ 珍惜眼前人



荔采閣凶宅樓層日間仍算光猛。（陳自穎攝）

凶宅處理的低調

人生這趟旅程變幻難料，禍福難測，並不是所有人也能「幸福地離開」。梁偉強處理過不少非自然死亡的凶宅現場，他認為凶宅處理人員不是普通人能夠勝任，所承受的心理壓力大於一切，現場通常發出惡臭，尤其在炎夏或一段時間後才發現的屍體，味道更為難受。而傳統華人對死亡比較忌諱，在清潔凶宅前有不少細項需要注意。當發生非自然死亡事件時，凶宅業主或親人未必願意公開事件和死者死因，故工作人員處理凶宅時需時刻保持低調，以不打擾其他住戶為先，運送遺體亦不用靈車而用一般運輸貨車。書中亦詳細介紹了他們所攜帶的工具，例如他們會放置強力吹風機，將難聞的氣味抽出室外，吹風機高速運轉可避免氣味擴散至附近鄰居，再利用冷水高壓清洗機以高壓水槍清洗牆壁和地板。如現場曾遇火災，便會用泡沫清潔劑迅速溶解污跡。由於非頂層地板大部份沒有防水層，為防使用高壓清洗機時積水滲漏至樓下樓層，處理人員更會帶同吸水機以作處理。

《方生方死：被遺忘的專業》書封

香港電台文教組節目《開卷樂》由鄭政恆、黃怡、馮傑主持，逢週六晚上8時30分至9時，港台第二台播出。節目重溫 : https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



九龍殯儀館在香港第五波新冠疫情期間面臨巨大的人手壓力。（九龍殯儀館提供）

後疫情時期的香港殯儀業

一場新冠疫情無情地奪去不少人的性命，書中亦提及疫情如何衝擊殯儀業。在疫症大流行的時期，因感染病毒而死亡的遺體須加護處理及存放，令處理屍體的工作變得繁重。疫情導致航空班次大減、水陸運輸中斷，棺木供不應求，整個行業的物流鏈斷裂，遺體在冷凍貨櫃堆放，「義莊」更是全滿，就連停運的紅磡殮房亦要暫時運作。甚至有遺體存放在殮房差不多一年的時間，仍未能運離香港安葬。梁偉強指，直至今日，在疫情時期積壓的遺體仍未處理完畢。疫情善後工作的滯延，突顯香港殯儀業人手不足，梁偉強直言現時殯儀業主要的入行渠道是靠人事關係，制度上仍未有認可資歷架構，而且業內對未來發展的意見不一，制度因而難以發展。

殮房是充滿生離死別的地方。（資料圖片）

生死有命

人類對死亡有本能上的恐懼，華人世界對死亡更諸多禁忌，子曰︰「未知生，焉知死」，古人避談死亡的傳統，為死亡增添了詭秘、迷信和想像。然而現代人對死亡的忌諱逐漸減少，當通過閱讀，破除無知與恐懼後，我們更能思索死亡與生存背後的意義。《方生方死：被遺忘的專業》最後一章中，註冊社工馬淑茵分享了六個〈臨終小故事〉，有白頭人送黑頭人，也有「放手」讓病人善終的愛。這些故事讓讀者感受到死亡是人生必經的階段，也思考如何正面地面對這個人生的重大課題。姑勿論有沒有死後的世界，殯葬和儀式也能讓親友表達對死者的思念，紓解喪失最愛的痛。「珍惜眼前人」，似是老生常談，但真正能做到，又有幾人？

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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