細數代表我城故事的消逝絕景　紀錄散落街角的珍貴回憶｜開卷樂

《香港知埞》作者陳傑運用他記者和攝影師的觸覺，寫下不少香港具特色的地方，並將這些地景分為「建築」、「好綠」、「步道」、「空間與人」、「絕景」數個章節。上回提到陳傑在書中呈現了不少散落於城市角落關於人的故事，今回談談關於快將消逝的景。



文：香港電台開卷樂｜原題：《香港知埞》－ 非常熟悉卻顯得陌生



【延伸閱讀：知埞中探索香港地方 用心傾聽我城每個微細人情故事】

蒲公英式噴水池

「在香港常會感受到不是味兒：一度非常熟悉的地方，隔一陣子再訪，地方明明健在，可是重要的東西已經消失，因而顯得陌生。」「絕景」的其中一篇〈被風吹散的優雅〉如是道。香港動植物公園曾經有一個仿似蒲公英的噴水池，豎起的主幹呈球狀，綻開的分支是細小的花灑頭，噴水時會隨風向改變，日光折射出彩虹，簡單的設計變化多端。這些設計在香港五六十年代隨處可見。然而隨著噴水池陸續清拆或是更換設計，「蒲公英」也慢慢消失，現時最完整的一組坐落在沙田瀝源邨。雖然仍未絕跡，但城市轉變之快，這些動人的「蒲公英」，相估也即將隨風消散。

《香港知埞》書封。（圖片由開卷樂提供）

香港電台文教組節目《開卷樂》由鄭政恆、黃怡、馮傑主持，逢週六晚上9時30分至10時，港台第二台播出。



節目重溫 : https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



傳統招牌與石牆樹

香港傳統招牌所構成的城市風景，世界知名，不少國際電影、遊戲也曾加入這些招牌作為元素，但如今卻成為罕有的街景。陳傑在〈自己地景自己救〉提到，監管制度的改變，使大量伸出式招牌被列為僭建物。加上舊區重建及疫情打擊，不少老店舖被迫搬遷、結業，「老店招牌如雪花墜落，傳統街景較疫情更快清零」。

陳傑訪問了保育招牌的建築師，他們不願單純旁觀和記錄招牌的消失，而是主動研究現行建築條例，為老店提供義務諮詢，從而達到招牌原址保育。

香港開埠初年，開山闢路，削去斜坡，再砌起花崗岩護土。不知天高地厚的榕樹種子，或隨風，或隨雨，終於流浪到這小小裂縫裏，在這一方淨土之中，安身立命。在石牆的狹縫中求存的它們，展現強大的生命力，茁壯長大，成為陪伴港島居民成長的石牆樹。只是這狹小的生存空間，終究非桃源樂土，近年不少見證香港歷史發展的石牆樹始終難逃一劫。陳傑在書中記述，2021年時任中西區區議員與路政署商討拯救石牆樹的可能性，從德國訂購專門固定樹身用的繩，踏出救樹的重要一步。石牆樹最終何去何從，終難定奪，然而陳傑的記述令讀者體會到，一塊招牌、一幅石牆、一棵古樹，都是城市風景和歷史文化的拼圖，有一群人在時代的洪流中負隅頑抗，為保留香港的每塊拼圖而奮鬥。

曾見證香港無數歷史發展的石牆樹亦難逃一劫。（圖源：陳嘉元攝）

不過，總有事物被時代巨輪輾碎。五十年代的中環街坊會以「卅間」稱呼上環半山一帶，相傳是香港開埠初期香港島沿岸有三十間房子，專門在晚上點燈為船家引航，後來由一條街發展成一個社區，留下過不少歲月痕跡。可惜原屬卅間範圍的唐樓，除了因電影《歲月神偷》剔出重建範圍的永利街及必列者士街街市外，其餘的不是已被清拆就是等候重建。陳傑在〈消失的地名卅間〉中言：「建築是城市外衣，一石一柱一磚一瓦，都是拼圖。隨隨便便脫掉外衣，街道蒼白，憑甚麼去說舊城故事？」

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

【開卷樂其他文章：知埞中探索香港地方 用心傾聽我城每個微細人情故事】

【開卷樂其他文章：筆跡分析了解他人性格有助職場關係 劃一條線已能分析？】