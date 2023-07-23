二宮和也主演《浅田家》原作！　耗時7年一系列搞笑情景劇家庭照

2020年十月已於日本上映的電影【浅田家！】，由嵐的二宮和也主演、妻夫木聡共演，上映後獲頒華沙國際電影節最佳亞洲電影獎，被評審認為是「溫馨感人且充滿希望，乃當今混沌時代所需要的」，其原作攝影集正是暢銷作品《浅田家》，至今已重版第7刷。

文：moom bookshop｜圖片來源：浅田政志《浅田家！》



《浅田家》（圖片來源：https://moom.cat/l/LrUdDT）

《浅田家》（圖片來源：https://moom.cat/l/LrUdDT）

《浅田家》的一系列作品由攝影師浅田政志的家庭為核心，父、母、兄、弟（攝影師本人）的四人家庭，打造拉麵屋、消防員或黑道世家等各種情境的紀念照片。這些於老家三重縣拍攝的影像獲得各方協助，耗費 7 年製作而成。除了四個成員的精湛「演出」外，強烈的家庭羈絆與照片所蘊含的能量激起眾多讀者的共鳴。

《浅田家》（圖片來源：https://moom.cat/l/LrUdDT）

家庭全員合照──這件事總是僅僅在某些特殊紀念日才會發生，然而喜愛攝影的浅田政志苦等著遲遲不來的紀念日，於是決定自己創造某些紀念時刻，透過事先安排的攝影日，聚集著家族成員。「浅田家」的拍攝日成為一種特別活動，家庭全員協調休假，決定地點與服裝，集思廣益安排場景，最後按下相機中的自拍定時按鈕。在那個當下，攝影成為家族團圓的契機，同時也是一種紀錄。透過攝影與人的連結，將之中的力量釋放，以一種全新的方式追求「紀念照片」。

《浅田家》（圖片來源：https://moom.cat/l/LrUdDT）

「我的照片就是紀念照片。但是，在這之中卻和所謂普通的紀念照有著些微不同。普通的紀念照是到了某個重要地點按下快門，大家只是剛好聚在一起排好拍照。我覺得那樣當然也很好，是照片啊。

《浅田家》（圖片來源：https://moom.cat/l/LrUdDT）

然而浅田家的紀念照片是大家一起協調休假日、借場地、決定服裝，場景也是大家一起思考過後，才按下快門的。這是自己製作紀念的紀念照片。紀念日怎麼等還是遲遲不來，所以我決定透過攝影自己創造。攝影給了我契機、為我聚集了大家、最後化身成為僅有一張的影像留存下來，我總是受到攝影很多照顧。

《浅田家》（圖片來源：https://moom.cat/l/LrUdDT）

閱讀《浅田家》的各位讀者，真的非常感謝。雖然自己說有點怪，其他能夠令人如此印象深刻、一早醒來就想拜讀的照片應該不多，當然睡前也是。這本攝影集也是一份謝禮，獻給一心一意協助我的家人、助我一臂之力的各位。然後我希望可以讓從此開始與家人連繫在一起的人們與更多人看見這本攝影集，傳播地更廣、無處不在。

《浅田家》（圖片來源：https://moom.cat/l/LrUdDT）

我無法想像這個地球上有多少多種多樣的家庭，前往各樣的地方、相遇各式的家庭、拍攝各種紀念照片是現在的我想做的事情與內心的No. 1。請試著體驗看看在那個當下，那麼一張照片是有多麽的……可能就算它不是照片也沒有關係。只是，我深信著從這開始的行動。」──浅田政志

《浅田家》由日本出版社赤々舎所出版，至今已重版第7刷，依本書為主題製作的便條紙、紙膠帶及四款明信片組也同步販售中。

（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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