森山大道｜混亂中自有秩序　快照大師鏡頭下失焦高對比的迷幻東京

撰文：moom bookshop
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被譽為快照大師的日本著名攝影家森山大道，以手持相機拍攝城市的混亂景象，粗糙、模糊、失焦、高對比，引起攝影界的轟動。從上世紀60年代開始從事攝影工作至今，他依然活躍在世界的最前沿。2020年6月，森山大道於東京都寫真美術館舉行大型回顧展「森山大道の東京ongoing」，以「進行中」為主題，展出其最新之彩色與黑白作品。
文：moom bookshop｜圖片來源：《Moriyama Daido's Tokyo: ongoing》

《森山大道の東京 ongoing (2nd edition)》（圖片來源：https://moom.cat/l/0SZ2Dj）
《森山大道の東京 ongoing (2nd edition)》（圖片來源：https://moom.cat/l/0SZ2Dj）
《森山大道の東京 ongoing (2nd edition)》（圖片來源：https://moom.cat/l/0SZ2Dj）

《Moriyama Daido's Tokyo: ongoing》為本展的展覽圖錄，此為第二版，由知名的攝影書設計師町口覚所設計，書中內容與第一版相同，並採用了新的封面視覺。這本緊湊而有衝擊力的書冊涵蓋了展覽的所有作品，以森山正在進行的「記錄」系列、2007年的「Pretty Woman」、2017年的「K」和2018年「東京ブギウギ」的影像為核心，聚焦於這位當代攝影大師的衝刺鏡頭下，永不停歇的東京主題。

《森山大道の東京 ongoing (2nd edition)》（圖片來源：https://moom.cat/l/0SZ2Dj）
《森山大道の東京 ongoing (2nd edition)》（圖片來源：https://moom.cat/l/0SZ2Dj）

除了森山大道的序言外，書中另收錄作家大竹昭子和攝影評論家甲斐義明所著文章、東京都寫真美術館館長暨本展策展人武内厚子的系列解說，揭示了森山的攝影實踐和過去主要展覽之紀錄。所有文字均包含英文翻譯。

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（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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