日本設計｜「立睡箱」提升工作效率　推廣小睡文化是基本生理需要

在繁華的都市背後，是難以喘息的工作節奏，缺乏睡眠、食無定時，是不少都市人的寫照。但即使在石屎森林之內，生命總會找得到出路，特別是對於著重工作效率的日本人，總會想出一些便利的發明，例如立食便是一種講求快捷、平易近人的飲食文化，近來還有一種「立睡」裝置讓人可以在短時間內充電一番。



圖片來源：Giraffenap

NASA曾發表研究報告指出，每天小睡26分鐘的宇航員的表現和警覺性提高了34%、反應時間提高了16%。多年來科學證實了午睡有多種功效，例如恢復疲勞、減輕壓力、提高注意力、改善記憶和認知、提高想像力和創造力以及保持高昂的情緒。總括而言一次小睡比一整夜的睡眠有效三倍，所以小睡被冠以「Power Nap」之名。

圖片來源：Giraffenap

可惜現時人們往往認為小睡是偷懶的表現，其實大錯特錯，阻止小睡的並非道理而是觀念，因為早在遠古時期的打獵時代以至農業時代，中午太陽之猛烈不宜勞動，古人會透過小睡來避過暑熱。來到現代不再需要全民勞動，所以小睡看似不合時宜，再加上中午時段即使是午飯時間，實質上也是上班時間之內，小睡顯得更為奢侈，甚至被認為是偷懶的一種，誰不知其實這個習慣早就烙印在我們的基因裡。再者，其實歷史上很多名人都有小睡的習慣，由科學巨匠愛迪生、愛因斯坦以至是執政者拿破崙、邱吉爾等都有分享過小睡的好處，加上他們都是擅於用腦之士，可見得小睡不單只恢復身體，亦為腦袋充電。

圖片來源：Giraffenap

日本經歷了經濟高速增長的時期，使得長時間工作成為常態，但在近年由於科技的進步以及受到疫情的影響，工作模式已在慢慢改變，長時間工作或已不合時宜，反之是要想辦法以靈活的工作模式同時提高工作效率，讓每一刻的工作時間的效用最大化而且變得更具意義。為了迎合人們的需要以及打破刻板印象，立睡箱「Giraffenap」應運而生，名字的由來是根據長頸鹿的立睡姿態所啟發的。

生產商指出，中午感到倦意並不可恥，因為人類有12小時的生理時鐘，時間一到感到睡意證明大家的生理時鐘是正常運作中，主動接受睡意小憩一下，可以緩解壓力、以清醒的頭腦專注於工作，能直接提高工作效率而非浪費時間。不過亦建議午睡的最佳時長是15至20分鐘，因為超過30分鐘就會變成深度睡眠，之後便很難醒來，而且下午3時之後小睡也會影響晚上的睡眠。

圖片來源：Giraffenap

為了提供一個適合的環境供大家小睡，Giraffenap有很多匠心獨運的設計。首先要解釋為何是「立睡」，原因之一當然是節省位置，讓大家的小睡時光可以遍地開花。此外，如果躺下睡著是很難醒來的，反而以放鬆的姿勢小睡一下，就能抱著清醒的精神醒來煥然一新。立睡箱為此設立了4個支撐點讓用家保持立睡姿勢，包括頭部、臀部、小腿和腳底，不需要花一絲力氣便能安睡。箱內亦設有高度調節操作面板，讓不同身材、年齡的用家都能以最佳的姿勢享用。

Spacia（圖片來源：Giraffenap）

Giraffenap現時已於日本的一些咖啡廳推行，設有兩種設計，一種是以白色為基調的簡約設計「Spacia」，立睡箱正在打破現況，目標開創嶄新的未來，所以Spacia亦以未來感為設計，可以與任何辦公室輕鬆融為一體，打開門進入全封閉的私人空間，內裡有著極佳的隔音效果，但生產商指出完全安靜的話反而令人無法入睡，所以最好創造一個帶有聲音的環境，例如大自然的節奏或雨點落下之聲。另一個同樣貫徹日系設計風格的「Forest」，則打造一個精緻的現代日本森林，以木材的溫暖氛圍和質感發揮出從容之美，在內設有封閉氣流系統，以減少內裡空氣的顆粒和二氧化碳，創造潔淨的空氣環境，恍如呼吸森林的氣息。