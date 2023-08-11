巴士界的「戰國時代」　百年前九龍區巴士業競爭無數？｜開卷樂

巴士這種靈活又高效率的交通工具自上世紀初面世後，時至今天仍然在世界上不少城市的交通網絡中，佔很重要的位置。1933年，九龍巴士公司取得九龍及新界巴士的專營權，至今已踏入90週年。曾在九巴工作逾二十年的冼潔貞，從當年零碎的歷史資料中整理出一段九巴公司在1920至1940年代的初創故事，結集成《九巴初創20年》，將當時世界汽車工業與香港運輸業的發展娓娓道來。

文：香港電台開卷樂｜原題：巴士界的「戰國時代」 《九巴初創20年》（下）



1920年代天星碼頭（資料圖片）

在1920年代初，港島區已經有電車服務，而九龍區的市民大眾，主流的選擇是人力車。後來巴士興起，乘客坐一程巴士和一趟人力車，同樣是花五仙至一毫左右，=然而巴士能走得更遠，因此越來越受市民歡迎。原本經營人力車公司的顏成坤看到商機，便把公司來一個「升級轉型」，引入最新的交通科技，配合原有對道路交通的認識及公共運輸業的營運經驗，在1923年成立了「中華巴士公司」，也就是「中巴」。當時九巴和中巴，可說是叮噹馬頭的競爭者。

《九巴初創20年》

香港電台文教組節目《開卷樂》由鄭政恆、黃怡、馮傑主持，逢週六晚上8時30分至9時，港台第二台播出。節目重溫 : https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



由群雄割據到大一統

除了中巴，1923年亦有另一所巴士公司成立，那就是「啟德巴士」。啟德巴士的創辦人是兩位重要的政商界名人——何啟與區德。當時他們計劃在九龍灣一帶建造一個花園城市「啟德濱」，以吸引富有的華人來港定居。而啟德巴士正是為該項目而設的交通配套。可惜啟德發展計劃以失敗告終，最後整個車隊更賣給了電車公司。原來當時電車公司也看到了巴士業的前景，當然亦希望分一杯羹。當時香港的巴士業百花齊放，除了上述的九巴、中巴、啟德巴士，還有「大酒店巴士」、「振興巴士」等等，在九龍區互相競爭。

巴士之外，香港當時還有大量「野雞車」（即沒有載客許可牌照的車輛），而且在規管未完善下，巴士常有超載超速、缺乏維修等問題，致使交通意外頻生。香港政府為了有效監管巴士業運作，便再次為巴士專營權進行招標。最後在1933年，由一向經營九龍區巴士路線的中巴，以「過江龍」的姿態，投得港島區巴士專營權。而九巴亦投得九龍與新界區的巴士專營權，營運至今。

戰火下的巴士業務

1940年代，即第二次世界大戰之初，大量人口湧到香港，當時全港不少機構也成為難民收容所，九巴廠房也曾開放給難民暫住。巴士公司雖然曾一度因為乘客增加而收入大增，可是由於歐洲也處於戰爭而無法出口巴士，使得香港公共運輸出現求過於供的情況，乘客太多卻不夠車輛，影響巴士的服務質素變差。

上世紀40年代，國內不少人因避難而輾轉逃到香港。（Getty Images）

在戰火蔓延至香港之前，九巴參與過大大小小的戰時演習。1941年12月8日，香港保衛戰展開，巴士與及其他車輛也被徵用為戰略物資。同年12月25日，香港被日軍佔領，大量巴士在香港淪陷期間被日軍運往前線及日本本土，只有少數巴士留在本地行駛。

一場戰亂，使大部分有關香港巴士業及九巴公司的珍貴歷史檔案也遺失了。《九巴初創20年》作者冼潔貞從大量舊報紙中找到歷史的痕跡。沒有歷史照片的部份，她便自行繪畫，重新呈現1920至1940年代的香港社會面貌。一張張手繪的巴士圖畫，也為這個變化萬千的年代，添上一份懷緬的情調。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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