日劇迷待遇台港大不同？從宮藤官九郎作品看Netflix取向｜湯禎兆

心裏一直有一疑問，就是N字平台，為何在揀選日劇的取向上，一直看不起香港觀眾？

文：湯禎兆｜原題：香港不配看宮九？



Netflix香港版日劇選擇不多（Netflix網頁截圖）

我所指的明顯就是宮藤官九郎——有留意媒體資訊的不難注意到，兩大日劇天王（編劇）宮藤官九郎及坂元裕二在台灣，一向備受各界矚目，受盡肯定（最近兩人分別曾造訪台灣宣傳，令人羨慕不已）。反觀在香港雖不至於籍籍無名，但顯然也僅屬聊備一格式的略提一二，與兩人的實際地位完全不成正比。

舉例而言，早陣子N字平台的台灣版，就一口氣把宮九四齣舊作上架，分別為《對不起，青春》、《我家的故事》、《虎與龍》及《池袋西口公園》(當然不可或缺的還有《曼克頓愛情故事》、《木更津猫眼》、《寬鬆世代又如何》、《小海女》及《監獄公主》等)，令人看得熱血沸騰。台灣行家早已在討論中譯字幕的精確度，而我們只能停留在搜尋非法平台去重溫經典的階段，完全是一場笑話。

幸好宮九２３年與串流平台積極合作，現在才可以在N字平台看到《我們離婚吧》（與大石靜合編），稍後８月還可以在D字平台看到他自編自導的《沒有季節的街道》。希望一切只屬開端，串流平台的香港版負責人請好好留意風向，努力引入日劇的經典作吧！

（圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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