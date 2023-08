香港樂壇的音樂保證——致DAVY CHAN｜歌曲心頭好｜林綸詩專欄

音樂人Davy Chan去世,希望寫一個遲來、簡短的回憶錄。

文:林綸詩|題目:香港樂壇的音樂保證——致DAVY CHAN



樂隊LMF成員陳匡榮(Davy/大飛)訃聞。(FB:@LMF - LAZY CLAN)

對rappers/hip-hoppers的印象是,他們寫的慢歌或流行曲通常都很好聽。中西如是。我這樣認為且猜想是因為他們的節拍感好,所以做流行歌更加就手。

而Davy Chan 就是其中的香港表表者。Anodize和LMF是點醒香港樂壇的始祖之一。但他在主流樂壇的作品同樣能做到突出而真正流行,非常難得。《至少還有你》最多人講,也應該是他最為人熟悉的作品。我最深刻則是緊接《至》、他為鄭伊健所寫的《Together》(1999),都是在LMF前發生的,也是我的rap類啟蒙。去年聽鄭伊健演唱會,我竟然可以由頭唱到尾,英文的部份更是一字不漏,自己也被嚇倒了,畢竟廿多年沒有特別找來聽。回想,當年還是年紀小,應該是意外的rap性質初體驗。

//Every little thing, every little baby

Every time when I miss you baby

Everday, everyday

Everday I'm honour be together

Every little thing, every little baby

Every time when I miss you baby

Everyday, everyday

everyday I'm always looking for

And I'm loving you babe//



為何易記?未必單單是因為歌詞簡單,而是節拍有極大的「入腦」輔助。Davy Chan就是寫得出這種旋律的人!

LMF出道之後,還是會見到Davy Chan的名字出現在各大流行歌手的CD創作名單裡,而有一個定律,就是他作的通常是全碟中數一數二好聽的,儼如質素保證,這令我對他更深刻。陳奕迅的《還有什麼可以送給你》及鄭秀文的《愛是。。》都是心頭好。一個聽後感是「這麼舒服瀟洒的音樂,只是音樂本身就像會說話。」,另一個是「好像兩首歌兩種不同理念,卻可以放在一起這麼和諧!」。

「大飛」陳匡榮(FB圖片)

謝謝Davy! 願你安息。

(專欄「歌曲心頭好」隔周刊出,圖片及標題為編輯所擬。本文不代表藝文格物立場)

作者簡介|林綸詩,80後中大人,鍾愛香港流行文化。寫過樂評、做過評審,最喜歡合唱歌。