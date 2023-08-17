香港樂壇的音樂保證——致DAVY CHAN｜歌曲心頭好｜林綸詩專欄

音樂人Davy Chan去世，希望寫一個遲來、簡短的回憶錄。

文：林綸詩｜題目：香港樂壇的音樂保證——致DAVY CHAN



樂隊LMF成員陳匡榮（Davy/大飛）訃聞。（FB：@LMF - LAZY CLAN）

對rappers/hip-hoppers的印象是，他們寫的慢歌或流行曲通常都很好聽。中西如是。我這樣認為且猜想是因為他們的節拍感好，所以做流行歌更加就手。

而Davy Chan 就是其中的香港表表者。Anodize和LMF是點醒香港樂壇的始祖之一。但他在主流樂壇的作品同樣能做到突出而真正流行，非常難得。《至少還有你》最多人講，也應該是他最為人熟悉的作品。我最深刻則是緊接《至》、他為鄭伊健所寫的《Together》（1999），都是在LMF前發生的，也是我的rap類啟蒙。去年聽鄭伊健演唱會，我竟然可以由頭唱到尾，英文的部份更是一字不漏，自己也被嚇倒了，畢竟廿多年沒有特別找來聽。回想，當年還是年紀小，應該是意外的rap性質初體驗。

//Every little thing, every little baby

Every time when I miss you baby

Everday, everyday

Everday I'm honour be together

Every little thing, every little baby

Every time when I miss you baby

Everyday, everyday

everyday I'm always looking for

And I'm loving you babe//



為何易記？未必單單是因為歌詞簡單，而是節拍有極大的「入腦」輔助。Davy Chan就是寫得出這種旋律的人！

LMF出道之後，還是會見到Davy Chan的名字出現在各大流行歌手的CD創作名單裡，而有一個定律，就是他作的通常是全碟中數一數二好聽的，儼如質素保證，這令我對他更深刻。陳奕迅的《還有什麼可以送給你》及鄭秀文的《愛是。。》都是心頭好。一個聽後感是「這麼舒服瀟洒的音樂，只是音樂本身就像會說話。」，另一個是「好像兩首歌兩種不同理念，卻可以放在一起這麼和諧！」。

「大飛」陳匡榮（FB圖片）

謝謝Davy！ 願你安息。

（專欄「歌曲心頭好」隔周刊出，圖片及標題為編輯所擬。本文不代表藝文格物立場）

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作者簡介｜林綸詩，80後中大人，鍾愛香港流行文化。寫過樂評、做過評審，最喜歡合唱歌。

