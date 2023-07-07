看似繁華卻無人居住　攝影師訪21個「波坦金村」探究荒誕面子工程

世界上存在著一些實際上從無人居住的城市 ，那裡形同一座空城，也缺少生活景象，卻刻意地豎起建築物的立面，有的甚至只是大廈的一面高牆，而這些模型般的建築被寄託著繁榮的假象。「波坦金村(Potemkin Village) 」一詞即用以形容這類荒涼之地，源自俄國葉卡捷琳娜二世在位時期，陸軍元帥Grigory Potemkin為了取悅女皇，將其出巡的沿線設置了村莊繪板，企圖粉飾太平。

文：moom bookshop｜圖片來源：Gregor Sailer《The Potemkin Village》



Gregor Sailer《The Potemkin Village》（圖片來源：https://moom.cat/l/2ZGL9Q）

Gregor Sailer《The Potemkin Village》（圖片來源：https://moom.cat/l/2ZGL9Q）

直到現代，類似「波坦金村」的地方仍然存在，作為旅遊地標、軍事用途、或企業測試。奧地利攝影師Gregor Sailer花費兩年時間走訪21座偽裝的居住聚落，攝影集《The Potemkin Village》從中國大量興建逼真的歐洲小鎮、到美國堪薩斯州章克申城一座模擬伊拉克和阿富汗環境的作戰訓練場、和瑞典汽車公司在哥德堡複製紐約哈林區的車輛試點場地、最終來到俄羅斯的蘇茲達爾——這座城市曾將整條街道覆蓋上鋁箔、壁紙和防水油氈布，將原本衰落的城市面容佯裝出活絡氛圍，以迎接總統普丁——古老的典故在此有了新的意涵。

Gregor Sailer《The Potemkin Village》（圖片來源：https://moom.cat/l/2ZGL9Q）

Gregor Sailer《The Potemkin Village》（圖片來源：https://moom.cat/l/2ZGL9Q）

多個地點出於各異原因，不約而同地建造這些無人之地；《The Potemkin Village》浮出這個時代的特異現象，當中的灰淡色調神秘而虛無，彷如幻境，卻暗示著一個冰冷、矯飾、猶如舞台佈置般的世界，及當今社會中由政治、軍事和經濟為驅動的種種荒誕舉動。

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Gregor Sailer，1980年出生於奧地利提洛爾州，自德國多特蒙應用科技大學攻讀攝影後，目前於提洛爾州居住及工作。曾獲歐洲建築攝影獎、Felix Schoeller攝影獎等國際重要獎項。

（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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