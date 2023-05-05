日本設計｜創意團隊nendo雙拉環啤酒罐　輕鬆倒出黃金比例啤酒泡

撰文：何國龍
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【日本設計/ nendo/ 啤酒】夏天暢飲啤酒，是恆久不變的道理！近日氣溫達到今年的高峰，走在街上實在令人吃不消，更莫論進行戶外活動，但如果手執一杯沁涼的啤酒，好像可以更好地享受炎夏。飲啤酒之所以解渴，除了因為普遍會冰鎮飲用（筆者並不同意熱啤為啤酒！），而且啤酒的氣泡和碳酸感會令人感到暢快刺激，說到氣泡就延伸到一個世紀難題，應該有泡還是無泡？

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其實大多數不喜歡啤酒氣泡的情況，都是因為在急速飲用啤酒時帶來的漲氣感令人不適，甚至在酒場中流傳一種打斜倒啤酒的做法。但對於享受啤酒的情況下，氣泡對於品味美酒卻有著妙不可言的效果。啤酒氣泡（Beer Head）可以反映出其質素，因為用料足、愈是濃郁的啤酒，所倒出來的氣泡會愈是厚實；另一方面，氣泡還有一個強大的功能就是防止啤酒與空氣接觸，鎖住啤酒的芳香，倒出氣泡時是芳香散發最強之時。

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在品評啤酒的比賽上，先用眼睛去觀察氣泡，再用嗅覺去欣賞其芳香，最後才會飲用。除了在專業評審的情況，其實平日飲用十分著重氣泡，不同品牌的啤酒往往會附帶相應的酒杯，除了是增加辨識度之外，其中一大功能便是因應啤酒的風格，所倒出來的氣泡形態會有所不同，例如杯口闊大的，是為了泡沫濃郁豐盈的啤酒而設，因為如果杯身長的話氣泡的比例太多便難以飲用。不同的文化對啤酒氣泡的看法都有所不同，例如德國人普遍喜歡厚厚的泡沫，比利時啤酒會把厚實的泡沫形狀視為高品質啤酒的標誌，至於英國甚至會把啤酒整杯打成奶泡狀，突顯如絲口感，日本人愛氣泡的程度不比前者差，有廠商把研究出來的注酒法普及開來，令更多愛酒之士可以學會倒出完美啤酒泡的方法。

圖片來源：nendo

了解過啤酒氣泡的重要之後，是否已經躍躍欲試，想要倒出一杯黃金比例的啤酒氣泡？說易行難，倒得不好會滿溢，更加速氣泡消散，有見及此，來自日本的設計團隊nendo，最近設計出一款新穎的啤酒罐，匠心獨運地加入雙拉環設計，讓用家可以輕鬆倒出7：3黃金比例的啤酒氣泡。於日本大部分的啤酒包裝都採用便於運輸的罐裝，而罐裝對於倒出良好氣泡狀態是有一定難度的，排除啤酒原料的因素影響，起泡的主要原因是開罐時罐內壓力突然下降，傾倒時罐與酒之間產生摩擦，至於壓力就會集中在狹窄的開口處變得難以控制。

圖片來源：nendo
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nendo雙拉環設計的原理是，分為1號及2號拉環，打開1號拉環時開口處較為狹窄以產生大量氣泡，讓用家先將所需的氣泡倒進杯內，佔杯身大約一半左右，然後停止倒酒並等待氣泡沉降；接著打開2號拉環，此時罐口的開口處打開到最大，壓力不再集中，可以順滑地注入餘下的啤酒直到倒滿，並且得到7：3完美比例的啤酒氣泡。

nendo的設計以人為本，往往會從用家的需要出發產生聯想，目的解決困難，早前設計了一款「簡易足球」，有見於世界上有些貧困地區不僅很難獲得足球，而且也很難擁有氣泵，為了解決這個問題，團隊受日本傳統竹球結構的啟發，設計了一種不需泵氣的足球，測試後的踢球感覺與一般足球無大分別，希望藉此普及足球。另一邊廂，團隊又為日本的糖果商設計了一系列三種形狀與質地的軟糖，以突顯其獨特口感。坊間有著林林總總的糖果口味，但即使同一包糖果的口味不同，其質地大多都一樣的。

不過nendo因應三種硬型、柔軟型及進氣型（製作時混入空氣使其質地柔軟輕盈）糖果，設計出相應的正方形、三角形和球形的外觀，正方形因為與牙齒接觸面積大所以較能承受壓力，可以體驗到硬型軟糖的特色；三角形與牙齒接觸面積小所以更易感受到其柔軟口感；最後的球形在咀嚼時會包裹著牙齒，可以體會得到質地的輕盈。由此可見，nendo除了具備創意，還重視將日常生活中的想法具體化以及用家的細微感受。

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