展覽｜劉德華藝術展現場看　《天若有情》、《大隻佬》成大型作品

【展覽/劉德華】當劉德華搞藝術展，會帶來什麼作品？這次「1/X 劉德華的藝術空間」用上西九龍整座建築物，分為八個展區，每個空間聯同不同藝術家合作，從劉德華身上攝取靈感創作雕塑、書法、幾何紙雕等作品，其中經典電影《天若有情》、《大隻佬》更變身大型裝置。八個展區分別又有什麼看頭？



劉德華舉行藝術展「1/X 劉德華的藝術空間」（圖片由映藝文化娛樂有限公司提供）

立體禪繞畫 《途 Always》是劉德華首個藝術創作（攝：梁嘉欣）

首先入場會見到立體禪繞畫 《途 Always》，亦是劉德華首個藝術創作，他形容自己「畫到眼睛紅筋盡現」，以簡單線條以及幾何形狀的重複描繪來比喻自己藝術生涯。

第二個展區則是沉浸式場景體驗《沿途 All Along》，平常觀眾都在熒幕中或是舞台上看到劉德華，但這個裝置就讓大家短暫身份互換，以天王視角體驗舞台表演。裝置由圓形舞台組成，參觀群眾會被四面八方屏幕圍繞，等燈光暗下，眼前便是滿座演唱會的熒光棒繁星點點，以及觀眾熱情歡呼，模擬真實演唱會上光影互動舞台效果，還原劉德華演唱會表演舞台。

《天若有情》劇照

當然，說到劉德華不得不提起經典港產片。第三個展區作品《沿途有你 All Along With》由藝術家許倬爾操刀，以《天若有情》為主題創作結晶裝置藝術。《天若有情》講述古惑仔與千金小姐之間愛情故事，「華Dee」騎電單車載著身穿婚紗之吳倩蓮在香港街頭奔馳一幕可謂華語電影經典。藝術家便以此劇情作為靈感，亦結晶重現電影中電單車以及婚紗。

第四個展區同樣和電影有關，展示以《大隻佬》主題大型幾何紙雕《心 Because》。只要看過《大隻佬》，就必然會對劉德華健碩造型留下印象，這次香港藝術團隊STICKYLINE用紙雕重塑電影形象，相信能讓影迷會心一笑。

劉德華兒時曾為父親開的「得勝士多」寫菜名，為他毛筆字功力奠定基礎。這次展覽就展示了他書法技巧，第五個展區是他與藝術家林于思共同創作之大型水墨畫及中國書法作品《從心 Be There》。展品三面環繞觀眾，其中一面屏幕展示劉德華草書作品，展館內掛上巨型月球燈，對照佛學「因指忘月」故事，充滿禪味。

其餘三個展區則與劉德華個人生活更多緊密聯繫，《念 Honey》 展示他與女兒同時畫下的相同景象，亦有其獨創「ANDOX & BOX」公仔珍藏展，以及與藝術家黃玉龍合作之雕塑藝術及巨型充氣裝置，展區一直延伸到室外，可能會是粉絲最佳打卡點。

【展覽地圖】



【展覽詳情】

名稱：1/X 劉德華的藝術空間

地點：西九文化區自由空間 FREESPACE

日期：即日至 9 月 9 日

