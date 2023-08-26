延續今敏精神　《我推的孩子》的社會洞察｜還是日本｜湯禎兆專欄

只不過故事應猶不止於此。



今敏在《藍色恐懼》中的核心關懷，是透過留美及未麻來刻劃偶像的侵蝕人格魔性，懸疑及跟蹤犯等情節基本上都是觀賞噱頭，到最後未麻自己的真假難辨才是正色——演出本身就是要分裂人格，一旦結合現今網路社會的特質，就更加無限擴大。

文：湯禎兆｜原題：《我推的孩子》的今敏魂 下



在經過內容的修改與製作組協調後，《藍色恐懼》成為了今敏首次的導演作品，同時也讓他展開了知名度（《藍色恐懼》劇照）

四分一世紀後的《我推的孩子》當然深明此理，而且也不會再天真地對此忌諱，反而積極地探討「演出」在現實社會中生存的正面作用。正如星野愛不斷強調謊言建構出來的愛可行嗎？而自己好像已難分真假，直至死前一刻才確定對子女的愛的真實性。

《我推的孩子》劇照

此所以阿庫亞確認了往後的人生態度，就是不斷用扮演不同的角色來切入現實中的場景，在拯救赤音的過程中，更明言以上的態度才是後者可以立足下去的不二法門。

然而往後的發展才是大逆轉，因為赤音是出色的演員，她竟然在短時間可成功掌握到扮演「星野愛」的竅門，並非可以代入其深層心理思考，令阿庫亞也大感意外，也基於此秘密因素而決定與她交往。

《我推的孩子》2期動畫製作決定預告短片截圖

《我推的孩子》在此正好深刻地發展了今敏的議題，如果分裂、扮演及真假難分等是偶像不可切割的「本質」，那麼有沒有可能可反客為主，善用以上特性來重構人生，去掌握自己的命運。甚麼是真？甚麼是假？可否由己自決？那全屬更複雜及更深層次的探討——《我推的孩子》絕不簡單，大家且繼繽拭目以待。

（圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）