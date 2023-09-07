九月劇場攻略：孟京輝導演獨角戲、金燕玲實驗作品、香港推理經典

【舞台劇/獨角戲/戲劇】來到九月，香港劇場有什麼值得一看？這次編輯部特別選出三部本月演出舞台劇，風格、主題都大不同，包括中國最具影響力戲劇導演孟京輝執導獨角戲《一個陌生女人的來信》、由「配角女王」金燕玲人生經歷延伸而成之實驗劇目《艱辛歲月》以及改編自香港經典推理小說Art Tech舞台劇《13．67》，無論你是哪個口味的劇迷，相信都能選出一部心水作品。



《一個陌生女人的來信》宣傳圖

名稱：一個陌生女人的來信

地點：香港演藝學院廖湯慧靄戲劇院

日期：9月21-23日 7:45pm｜9月24日2:30pm



要說當代華語舞台劇最知名導演，肯定會有孟京輝一席，他執導之《戀愛的犀牛》、《一個無政府主義者的意外死亡》等劇目可以說是中國舞台劇經典，多次重演依然大受歡迎。這次要介紹的《一個陌生女人的來信》同樣是孟京輝著名作品之一，劇目由「獨角戲」女王黃湘麗主演，2013年首演，這次十週年紀念演出特別到香港演出，劇迷不容錯過。

《一個陌生女人的來信》改編自斯蒂芬．茨威格同名德語小說，講述一個女人從13歲起一直暗一名著名作家，多年來一直向他寫信，直至她離世，可以說是一部書信體自傳。劇目是一齣近兩小時獨角戲，完全由女子角度出發，淋漓盡致講述她在暗戀中感受到的甜蜜、折磨及絕望。

《艱辛歲月》海報

名稱：艱辛歲月

地點：西九文化區自由空間大盒

日期：9月23、29、30日 8pm｜9月24日、10月1日4:40pm



對於香港觀眾來說，金燕玲不會是一個陌生的名字，曾4度獲得香港金像獎最佳女配角，多個角色都讓人印象深刻，被譽為配角天后。這次《艱辛歲月》卻是以金燕玲作為主角，甚至說是林奕華特意為金燕玲打造的實驗作品也不為過。

劇目由金燕玲人生經驗出發，與音樂劇能手張國穎和鄭君合作，三人交談、互動，將金燕玲離婚、患癌等經歷娓娓道來，將艱辛時光輕輕拿起、在觀眾目光下妥善放好，以幽默重新審視她生命中的不易。這次劇目由何秉舜出任音樂總監，結合影像投映與現場音樂，讓演員既演又唱。演員在劇目中依然帶著本人身分，雖說是實驗戲劇，但並不艱澀難懂，更像人生前輩在你面前悠悠說起從前，特別推薦給各位讀者。

《13．67》宣傳圖

名稱：13．67

地點：香港文化中心劇場

日期：9月22、23、29、30日8pm｜9月24日、10月1日5pm｜9月28日3pm



東野圭吾、阿嘉莎·姬絲蒂等外國推理小說大師大名固然如雷貫耳，但香港作家筆下推理作品你又有沒有接觸過？最後想介紹劇目是改編自香港作家陳浩基獲獎推理小說的《13．67》，故事講述由1967年到2013年間，香港社會變遷風起雲湧，主角神探關振鐸屢破奇案，逃獄、綁架、槍戰、富商、炸彈狂徒、偶像復仇等各個案件，勾勒出罪案背後香港幾十年歷史圖像。作品融入Art Tech（藝術科技）元素，沉浸式投影和聲景音效，將文化中心舞台變成小說空間，大獲好評。