書介｜被譽為電影天才的蘇聯導演塔可夫斯基　自成一格脫俗美感

戰後最具影響力的蘇聯導演安德烈·塔可夫斯基（Andrei Tarkovsky），被譽為舉世聞名的電影天才之一，富含長鏡頭與形而上題材的作品中瀰漫令人難以忘懷的夢幻氛圍，傳統戲劇性結構與情節卻雙雙缺席，於是造就無比強烈精神層面力量，脫俗美感超然飄散，自成一格。

文：moom bookshop｜圖片來源：《Tarkovsky: Films, Stills, Polaroids & Writings》



《Tarkovsky: Films, Stills, Polaroids & Writings》（圖片來源：https://moom.cat/l/dm6wtq）

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塔可夫斯基起先在蘇聯拍出了《伊凡的少年時代》、《安德烈盧布列夫》、《飛向太空》、《鏡子》、《潛行者》這五部電影，1982 年投奔義大利並拍出《鄉愁》，而後在瑞典拍完遺作《犧牲》。雖然一生中僅拍了 7 部正式長片，但圍繞塔可夫斯基生涯的種種作品和評論，令《Tarkovsky: Films, Stills, Polaroids & Writings》一書依然精采非凡。

《Tarkovsky: Films, Stills, Polaroids & Writings》（圖片來源：https://moom.cat/l/dm6wtq）

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顧名思義，本書《Tarkovsky: Films, Stills, Polaroids & Writings》集塔可夫斯基幕前幕後的創作和思索於一身，為每部電影的劇照延伸前言後語，附上劇情簡介、演員和幕後工作人員名單，收錄與塔可夫斯基合作過的編劇、藝術家夥伴對他的評述，包括法國哲學大師尚-保羅·沙特（Jean-Paul Sartre）及瑞典代表性導演英格瑪·柏格曼（Ingmar Bergman），後者更盛讚塔可夫斯基是「創造一門新語言的最偉大導演」；文集〈Extracts from Sculpting in Time〉摘自塔可夫斯基親筆文章和日記的內容，為他散發詩意和哲思的電影藝術（他別出心裁地稱之為「雕刻時光」）觀點增添深刻的見解，書末收錄的私人寶麗萊照片，則從旁印證這位年僅 54 歲的導演儘管英年早逝，其抒情眼光仍持續大力影響著諸多藝術家與電影創作者至今。

《Tarkovsky: Films, Stills, Polaroids & Writings》（圖片來源：https://moom.cat/l/dm6wtq）

本書由三位作者共同製作：身為紀錄片導演的塔可夫斯基之子 Andrei A. Tarkovsky、負責編輯和翻譯的電影歷史學家 Hans-Joachim Schlegel、德國出版商兼收藏家 Lothar Schirmer。

（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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