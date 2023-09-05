日本年輕女建築師遠藤慧　治癒畫風繪出不一樣的旅遊住宿攻略

【日本建築】曾幾何時，我們出外旅遊都會手執一本旅遊書，書店有好大片區域都放置旅遊書，可惜隨著時代的改變，旅遊書都已慢慢式微，但如果用獨特的藝術設計令旅遊書在視覺上更具吸引力，相信能讓讀者能夠更好地感受目的地的美麗和獨特之處。



圖片來源：遠藤慧Twitter及個人網站

雖然傳統旅遊書仍然存在，且有一定的市場，但隨著數碼化時代的到來，人們傾向於使用更便捷、實時和個性化的網上資源來規劃和享受旅行。再者，人們偏向相信社交媒體上用戶分享的旅行建議和評價，而非依賴傳統旅遊書，使得其存在意義大大減低。不過在日本有一位年輕的建築設計師遠藤慧（Kei Endo），憑著其出色的畫功，以及對建築和室內設計的專業知識，創作出以水彩畫風格繪製的旅館酒店實測圖，當中包含著大量令人驚艷的細節，並將之集結成書於近日推出，《東京ホテル図鑑 : 実測水彩スケッチ集》以圖像主導，全是細膩有如夢幻般的畫作，看過之後令人未出發已期盼，有別於一般的旅遊住宿攻略。

圖片來源：遠藤慧Twitter及個人網站

收藏這本圖鑑，不單只是當成旅遊書，更是一本以旅館為題不可多得的畫集，當中收錄的旅館酒店皆是遠藤慧本人入住過的，才能如此細緻精準地描繪出建築內的一磚一瓦，包括房間內的所有設備，如家電、洗滌用品，以至是所提供的早餐美食，一應俱全、一一標記。遠藤慧在其個人網站和社交媒體上皆有分享其創作過程，包括實景圖、草稿甚至是作畫過程，特別是平面圖，我們在一般的旅遊攻略基本上是不會找到的，可以讓住客更深入了解空間的佈置和特色。

圖片來源：遠藤慧Twitter及個人網站

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出生於1992年的遠藤慧，於東京藝術大學美術學部建築學科畢業，過去曾在建築設計事務所工作以及擔任東京都立大學兼職講師，後來因為在網路上發布的水彩畫而廣愛大眾歡迎，最初展開其創作之路的契機，是一次參與酒店的設計規劃工作，由於要深入了解酒店的真實面貌，於是她自費入住以自已的角度去探索、紀錄酒店的每一項設施、每一個細節，其後將之繪畫下來。

細看她的繪圖，既有按實際比例描繪的結構，卻非毫無生氣的精準測量圖，有著獨特的筆觸和畫風，水彩用色透明度強，帶有一縷空靈的清雅感覺，是一位嚴謹的建築師的同時，也是一位出色又有氣質的畫師。剛推出的《東京ホテル図鑑 : 実測水彩スケッチ集》在Amazon平台上有售（定價為2,750日元，約146港元），除此之外，現時遠藤慧還不時會繪畫美食、甜品的開箱圖，不知除旅遊住宿之外，未來她還會成為美食KOL？