Keith Haring竟是80年代數碼藝術先驅　創作起源於一場生日會？

【Keith Haring/ Pop Art/ 數碼藝術】相信大家對於Keith Haring這位著名的Pop Art藝術家早有認識，即使是活躍於80年代，但現時仍然能不時見到他的作品，因為其作品風格簡單易明，辨識度高，將圖形化為符號，對於任何人都是共通語言，得以廣泛被應用及流傳。



不過除了街頭藝術家、Pop Art藝術家這些身份之外，原來他竟然也是早期的數碼藝術家，於即將舉行的一場拍賣中，其數碼創作事隔多年終於以NFT形式面世。



Keith Haring（圖片來源：Getty Images）

事源於80年代，John Lennon的兒子Sean 9歲生日舉行了一場「盛大」的生日會，因為到場的親朋好友粒粒皆星，包括有Keith Haring、Andy Warhol、Kenny Scharf這些名動一時的藝術家之外，還有蘋果教主Steve Jobs，教主當時帶來了最新設計的麥金塔電腦（Macintosh）到場展示，即是現在Mac機，本來Sean正滿懷期待地試用新電腦，怎料Andy Warhol馬上就霸佔了電腦前的位置，並且打開了繪圖軟件畫起來，隨後展示於Keith Haring看，自此之後展開了這兩位藝術家的數碼藝術創作新嘗試，二人可謂是這個界別的先驅。

在生日會之後，Keith Haring的一位心理學家朋友Timothy Leary入手了十部Amiga電腦，並且將之贈予不同的藝術家，Andy Warhol及Keith Haring各得一部，前者用這部電腦創作的作品，包括著名的瑪麗蓮夢露和金寶湯系列，已曾於2021年佳士得拍賣會上以NFT形式拍出380萬美元。至於Keith Haring於同時期亦創作了一系列的數碼作品，現時看來與他的一貫創作完全無違和感，才發現原來他的創作風格是非常適合數碼形式的。

「Keith Haring: Pixel Pioneer」拍賣系列作品（圖片來源：佳士得）

Keith Haring擅長運用符號作為他的創作語言，符號是最簡化的形式，以最少的線條來呈現事物，任何人都可以無隔膜地去理解，也呼應著「art is for everybody」的主張。於1986年的日記上，Keith Haring紀錄了他對於數碼創作的看法：他的畫作非常適合這種形式，因為其線條畫面很接近電腦生成像素的概念，他亦覺得這一個領域有著無限的可能。早在80年代他已經看到未來的趨勢，走在時代的前沿，雖然當時電腦甚至仍未普及。直到現時相隔近40年，期間電腦是不被傳統藝術界所接受的工具，好比他最初的街頭塗鴉，同樣地是不被接受的表達方式，由牆壁到電腦，予他而言無大分別。

來到Web 3.0年代，數碼形式反而成為了主流，任何人都可以用電腦創作，可以在線上看藝術品，創作和欣賞不再局限於畫布或畫廊，這些前人大師的理念和精神，亦繼續在不同的平台上傳播著。是次由佳士得舉行的「Keith Haring: Pixel Pioneer」線上拍賣將於9月12日至20日舉行，所有的收益將捐獻予Keith Haring Foundation。