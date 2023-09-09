宮九2023日劇第二彈　《沒有季節的城市》重構黑澤明舊作｜湯禎兆

宮九23的第二彈日劇，就是已在D平台上架的《沒有季節的城市》，大家都知道當中的黑澤明及山本周五郎脈絡。而宮九也自述因為年輕時被黑澤明的《沒有季節的小墟》（又名《電車狂》）震撼不已，因此一直想重拍此作。我自己雖然是日影迷，但黑澤明從來不是我杯茶，可是《沒有季節的小墟》也屬其中的偏好之一，當年的低下層生活絕境素材，經往後觀影經驗的不斷拓闊後，早已沒有當年初睹的衝擊，但美學的構圖即使到現在仍令人過目難忘。

文：湯禎兆｜原題：宮九23第二彈



今次宮九的重構，明顯大前提是把災後世界，由原來的悲絕灰暗，嘗試滲入樂觀色彩。準確一點來說，宮九今次走的是悲喜劇的調子（香港觀眾可回想劉鎮偉的《西遊記》），嘗試淡化本來的孤絕色彩。劇中大大小小的「悲劇」——由小六誘拐女孩疑雲、到益父與初太郎的換妻，乃至克子的被強暴等等，不同的慘況基本上均透過池松壯亮飾演的半助，來提出與原作不同的修正可能，從而把悲劇色彩褪淡轉化。而半助、岡本及辰也的三人組，也是宮九的標記變奏（《寬鬆世代又如何?》），令人在23年重溫當年悲情絕作，仍可以笑著看下去。

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