台灣東北角藝文遊｜身心融入山海　細味古道與海岸的特色文化風情

現代人生活繁囂，心事重重，難得獲得喘息的時間，卻苦無去處？如果你是藝文愛好者，接下來介紹的台灣藝文之旅，可能會成為2023年一個難忘的旅程。



圖片來源：Fun！放大東北角

台灣現正舉行一個名為「Fun！放大東北角」的展覽盛宴，聯同新北與宜蘭一共19個鄉鎮，結合山海地景、風土生活與產業故事所組成，面向偉大的山與海，便發現自己是多麼渺小，將身心交予大自然，心頭的煩惱盡消，全心全意地去享受一系列的觀光展覽。由9組策展人、16個展品加上20場活動，由即日起直到11月，大會匠心地計劃20條一日遊的路線，可讓大家遊遍農村到漁村，走進小鎮部落細看古道與海岸，在思考世界與土地故事的同時，身心融入當地文創和藝術特色展品。

在新北有大家熟悉的九份，有別於以往前往當地飲飲食食，可以深入探討當地礦山金礦業文化和歷史背景。於十月將會舉行在瑞芳舊街區舉行的第一屆瑞芳瓶燈節，瑞芳曾以礦業而聞名，可是這段歷史往往只能以口述形式流傳下來，原來當地礦民生活與瓶罐密不可分，因為當地天雨連連採買不方便，加上礦工體力勞動多需要補充鹽分，口味也較重，所以當地人習慣食用醬菜，家家戶戶皆存有大量醬菜瓶，成為當地一大形象特色。以瓶子為題，還有礦坑內常見的照明燈，結合成為瓶燈和平安燈並以安全祈福為宗旨，組織嶄新又傳承了傳統的瓶燈節夜遊活動，屆時將會有創意市集、樂團表演及提瓶燈夜遊等活動。

作品《See you again》，作者：馬賽 Kyo（圖片來源：Fun！放大東北角）

一直不乏聽到有朋友動身前往台灣環島遊，以單車代步，最能夠身體力行地享受當地大自然的美好，於10月有一場「東北角單車環狀線永續趴趴Go」，以呼應低碳永續的旅遊趨勢，邀請大家一起沿著海岸線乘著海風騎乘，沿途細看山海風景，有別於自由行需要自行探索，是次更有當地領路人帶領導覽，可以深入體驗秘境景點，探訪漁村了解當地不為人知的人文故事，起點福隆星空藝素村亦是值得一留的藝術村。

圖片來源：Fun！放大東北角

來到宜蘭，這裡的冬山鄉是產茶重鎮，雨水充沛的氣候是茶樹生長的最佳環境。於8月曾舉行了一場製茶師體驗，了解當地盛產的茶葉品種，學會傳統農業工藝。不過來到秋冬，宜蘭又是芒花季節，東北角的頭城鎮是台灣最北端之地，亦是宜蘭最早開發的地方，向來不乏登山客和愛飲愛食之士前往體驗當地的風土文化與盛產的海味，走入老街、漫步漁港與古道，恍如讓人身處時空裂縫，在現代與傳統的風情交雜之下，處處皆是迷人故事，細看草嶺古道的芒花，亦可從大里車站出發穿過鐵軌下的地下道，走進與世隔絕的大里老街發現另一片天地。

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細看20件藝術展品：